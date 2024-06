La Coral Clau de Sol de Ferreries enguany celebra el seu 40è aniversari, i ho fa amb un recital molt especial: l’obra «Era», de nou, recordant l’èxit de la seva interpretació d’aquesta peça d’Eric Lévi el 2011, i composicions actuals de Karl Jenkins i Ola Gjeilo. Música coral, a la que s’afegeix grup de rock i grup de corda.

Aquest ambiciós recital es fa per primer cop divendres 28 de juny a l’Auditori de Ferreries, a les 21 h. Es repeteix diumenge 30 al Teatre des Born de Ciutadella, i 14 de juliol a l’exterior del Castell de Sant Antoni de Fornells.

«Era en clau de sol» ho titula la mateixa formació, amb l’obra new age, de cant gregorià, en una atmosfera pseudo medieval i en pseudo llatí. Més les peces «Adiemus» i «Benedictus», de Karl Jenkins, i «Northern Lights», d’Ola Gjeilo, amb violins i teclats.

Les 40 veus de la Coral Clau de Sol estaran sonoritzades per a l’ocasió amb micròfon i acompanyades dels músics Carlos Mangado i Aram Pino, al baix i guitarra elèctrics; Marc Villalba a la bateria; Jan Pino i Jana Gener al violoncel; els violins d’Isona Pino, Gemma Haro, Cayetana Casals i Laura Pons, i Maria del Mar Vidal i Bep Cardona als teclats. Tot un repte per a aquest cor i una nova experiència musical i sensorial per al públic present.

La directora de la Coral Clau de Sol, Montse Mercadal, casualment, compleix 25 anys aquest 2024 al capdavant de la formació.

Coincideix l’efemèride amb el quart de segle de la feina en la direcció de Montse Mercadal, professora de cant i piano, provinent de l’Escola de Música Municipal de Maó, qui just acabava la seva formació a Barcelona quan va agafar aquest càrrec. El cor va néixer de la mà d’Esperança Barceló l’any 1984, amb el nom de Música Viva. Va ser amb la incorporació de Montse Mercadal, el 1999, quan pren el nom de Coral Clau de Sol, amb els assajos en aquell moment, tal com ella recorda, a les instal·lacions de l’IES Biel Martí. Avui, la formació és part de l’Ateneu Musical de Ferreries, com la Banda, l’Escola de Música i la gestió de l’Auditori, i està presidida des de fa 9 anys per Ricard Arguimbau, veu de baix en aquest i altres grups corals, com els Amics de s’Òpera.

Amb el bagatge d’escola de cant al Liceu de Barcelona i formació en direcció coral a la federació catalana FECEC, Mercadal va ser pionera introduint a Menorca cançons a vuit veus, amb una peça tradicional africana. També interpretant la prestigiosa tragèdia lírica «Nabucco», de Verdi, o incorporant l’emoció d’un cor infantil a la cantata «Mare Dolorosa». La darrera experiència ben aplaudida va ser el concert de Setmana Santa, juntament amb les corals s’Estel i Migjornera, de les bandes de música de Ferreries i Es Mercadal.

Montse Mercadal elogia el camí obert per qui va ser la creadora de la coral, la professora Esperança Barceló, amb tota «la dificultat que suposa arrancar un cor a capella». Però la feina de la mateixa direcció durant els darrers 25 anys, que incorpora als assajos exercicis de tècnica vocal, ha donat, destaca el president de la Coral Clau de Sol, Ricard Arguimbau, un color de veu molt unificat, ben empastat, per emprar el terme específic.

Montse Mercadal destaca, per la seva banda, la cohesió del grup, l’entusiasme que s’hi respira. Perquè, al final, diu, són les ganes i la bona connexió el que fa que les coses surtin el millor possible. I en l’àmbit personal, destaca com aquesta direcció l’ha ajudada en molts moments a tirar endavant. I el mateix poden contar altres integrants dels beneficis que aporta ser part del cor i ànima de la formació.

Ara, a proposta de Ricard Arguimbau, afinen de nou totes les veus (sopranos, contralts, tenors i baixos) per repetir les bones sensacions d’aquesta peça new age, de cant vocal antic amb fusió de música electrònica. Un estil que van descobrir per mediació de qui en aquell moment era el president de la coral, Bep Cardona. I va ser amb l’ajut del músic i director anglès reputat Guy Protheroe que van poder fer «Era» a Menorca. Va ser el responsable de l’harmonització per a coral d’aquesta obra i qui els va proporcionar les partitures. I el mateix creador de l’obra, el francès Eric Lévi, va confessar que aquella era una estrena mundial. De fites en té una col·lecció la història de la Coral Clau de Sol de Ferreries. I n’hi haurà d’altres. Després del sonat concert d’aquest estiu, esperen dur la seva interpretació de «El Messies», de Haendel, a escenaris de la Península aquest Nadal.