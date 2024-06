Sis quadres de gran format de l’artista plàstic Ivan Forcadell, de 30 anys, formen l’exposició «Els marges no van créixer sols» que es pot veure al Convent de Sant Diego, a Alaior. Es tracta d’una exposició amb una mirada de reconeixement a les persones anònimes que han deixat la seva peuada amb l’aixecament de les també anomenades parets seques.

Els sis llenços que es poden veure al Convent de Sant Diego són obres de gran format, amb mides de 1,30x0,90 metres que l’artista ha elaborat mitjançant la tècnica mixta sobre lli i que van acompanyades cadascuna amb una fotografia de persones anònimes dels milers que al llarg dels anys ha comprat en diferents indrets. «Aquests llenços són dels més representatius de la línia dels que el passat mes de febrer vaig presentar al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, però amb un format més petit, encara que tenen molta potència, molt de collage i la veritat és que queden molt bé on estan exposats al Convent de Sant Diego perquè almenys respiren», assegura Forcadell.

L’artista tarragoní utilitza normalment fotografies de persones anònimes, excepte en poques ocasions, per inspirar-se i dur a terme les seves creacions artístiques, que es converteixen en un homenatge a partir de la nostàlgia que representa l’observació dels marges -com s’anomenen les parets seques al Delta de l’Ebre, on viu l’artista- que han sobreviscut als seus constructors. En aquest sentit, Forcadell assegura que «jo em dedico a anar pel món, comprem grans quantitats de fotografies en blanc i negre i les vaig rescatant. Precisament, dues de les fotografies que vaig comprar surten d’un antiquari, en principi de Menorca, però no sé si les parets són menorquines», assenyala

Forcadell expressa la seva estima per Menorca «perquè em recorda molt la zona del Delta de l’Ebre, jo visc en un poblet que es diu Alcanar, sobretot el paisatge i la seva essència de la pagesia, per exemple quan estic a l’Illa em passo els dies en cases d’amics pel camp, m’agrada molt l’amor que els menorquins tenen per la naturalesa, és una cosa que al Delta també passa, i també l’aprofitament dels recursos que es fa constantment», subratlla.

Menorca no li és aliena a Forcadell, donat que l’artista tarragoní va exposar la seva obra durant l’estiu de 2021 en el desaparegut centre d’art Oxímoron, situat a l’Avinguda Josep Maria Quadrado, de Maó, concretament l’exposició anomenada «Un petó, una aranya i una flor (cartes a Louise Bourgeois)».

Trajectòria

Forcadell és graduat en Disseny i Art per EINA Centre Universitari de Disenny i Art de Barcelona, adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha exposat en diverses galeries i centres d’art de Madrid, Barcelona, Tarragona, Málaga, Cádiz, El Puerto de Santa María i, fins i tot, a Lorin Gallery de Los Angeles el 2022 i el passat desembre amb l’artista Lola Zoido a una fira important de Miami, entre altres.