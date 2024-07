El reconegut il·lusionista espanyol Jorge Blass obrirà pas a la sisena edició de l’Splendid Festival, un dels festivals estiuencs més aclamats a Menorca, amb una actuació que tindrà lloc el pròxim dimecres 10 de juliol al Teatre Principal.

D’aquesta manera, l’il·lusionista recalarà per primera vegada a l’Illa, on aprofitarà per presentar el seu espectacle «La magia de Jorge Blass», format per noves i sorprenents il·lusions destinades a tota la família. El públic podrà presenciar en directe efectes impossibles i visualment fascinants, amb aparicions, desaparicions i escenes repletes de màgia interactiva, a les quals el públic serà el protagonista.

Sobre l’artista

El prestidigitador nacional crearà sobre l’escenari del coliseu maonès un món inimaginable amb una cuidada estètica que ha captivat l’atenció de personatges tan destacats com Jackie Chan, Vin Diesel o Scarlett Johanson. Jorge Blass és tot un referent de la màgia a nivell mundial. Amb tan sols 19 anys va ser guardonat amb el premi La Varita Mágica de Oro, de Montecarlo.

Amb més de 20 anys de carrera a les seves espatlles, l’il·lusionista no deixa de rebre premis en l’actualitat. De fet, el passat mes de maig, l’il·lusionista va ser reconegut amb l’«Òscar de la Màgia», atorgat per l’Acadèmia de les Arts Màgiques de Hollywood.