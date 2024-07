El festival Pedra Viva manté una de les seves claus d’identitat amb el concert d'aquest divendres, la mostra de noves sonoritats que porten a experiències sorprenents. El protagonista aquest divendres, a l'Era de Sant Josep a Ferreries, és el Mark Pulido, amb les seves campanes planes, les biles, un instrument descobert a Rússia i que ell va sentir a l’Índia. Pulido, després d’un accident en que va estar a prop de la mort, als 19 anys, va obrir un camí d’investigació sobre la capacitat guaridora d’algunes músiques.

El seu recorregut vital és impressionant. Va viure vuit mesos a l’Índia i abans havia conegut dos mestres del Hang a Suïssa, Félix Rohner i Sabina Schärer.

Mark Pulido descobreix a l’India el so de les biles, campanes planes d’alta freqüència vibratòria, amb les que inicia un camí d’investigació, artístic, terapèutic i espiritual. Cercava el seu creador, el luthier rus Alexander Zhikharev, una missió gairebé impossible, que acabà assolint. Els seus concerts obren un nou concepte musical per a desenvolupar moments de cura, reflexió i meditacions grupals, oferint una experiència transcendent als oients, més enllà de qualsevol concepte acústic o estil musical. Amb aquest instrument de propietats especials, i essent un dels pocs intèrprets del món, investiga la fusió amb altres instruments de nova sonoritat, fent audibles sons de la naturalesa entre melodies hipnòtiques, diferents atmosferes acústiques i espais silenciosos per expandir els límits del conegut i el desconegut.

Les propietats d’aquest instrumenti la seva potència sonora tant en espais tancats com a l’aire lliure, permeten fer concerts molt especials sense amplificar. La increïble durada del seu so i l’ampli ventall d’harmònics i freqüències arriben a grans distàncies, sent incomparable amb qualsevol altre instrument existent.