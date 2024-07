El Centre d’Art i Cultura Ca n’Ángel, des Mercadal, acull dues exposicions relacionades amb la mar, «Xarxes» de Magda Triay i «Salats» d’Enric Servera, que van ser inaugurades el passat dimarts i es podran visitar fins al pròxim dia 4 d’agost, de dilluns a diumenge, d’11 a 13.30 hores i de 19 a 21 hores.

Magda Triay contempla el seu tapís fet amb xarxes de gran format | M.T.

«Xarxes» és una exposició de tapissos confeccionats per l’artista i artesana multidisciplinària Magda Triay amb xarxes de pesca recuperades. Està formada per vuit tapissos que Triay va fer el passat hivern, dels que destaca un tapís de 2,5 metres x 0,80 metres, mentre que la resta són més petits. Tots ells estan fets amb xarxes recuperades dels pescadors dels ports de Ciutadella, Maó i Fornells. Triay assegura que «els tapissos són fruits de la meva maduresa com a artista i m’ajuda molt el meu recorregut com a artesana, la meva experiència cordant cadires, tapissant, la fusteria, la pintura decorativa i artística, tot açò m’ajuda ara a fer els tapissos, treballar amb cordes, harmonitzar els colors, crear les composicions. Ho faig de manera intuïtiva, igual quan pint una aquarel·la, bàsicament som aquarel·lista, don classes a l’Escola d’Adults des de fa uns anys, igual que agaf els colors de la paleta, tenc xarxes amb els seus colors i vaig agafant les diferents tonalitats i textures, vaig jugant amb els colors i les textures segons em convé».

Per altra banda, Enric Servera presenta 21 quadres de mig format i vuit de format petit, a més de tres escultures de llenya procedent de la mar i ceràmiques, concretament uns bols grossos que ell ha pintat. «De les pintures, hi ha dues sèries: una per reinterpretar una mar exuberant, rica de vida, amb diversitat marina, és un desig que hi hagi una riquesa, una mar amb plenitud. I a la paret de davant, una mar amb microplàstics agafats de la costa menorquina, sobretot del nord, de Sanitja i Cavalleria, per denunciar el que hi ha i per conscienciar de la necessitat de posar-hi remei», subratlla.