Les xarxes socials han impulsat una nova forma de comunicar-se, més àgil i desenfadada, on les expressions col·loquials es combinen amb elements gràfics com les emoticones. Es tracta d’un llenguatge universal on es fa difícil, però, trobar elements autòctons.

Per tal de posar a l’abast dels internautes menorquins una sèrie d’expressions i frases fetes en la llengua pròpia, el departament d’Economia del Consell, a través del programa ‘Made in Menorca’, ha dissenyat un conjunt dels populars ‘stickers’ amb expressions típiques de l’Illa. «Ets com s'ase d'en Mora, que de tot quan veu s'enamora», «Fas cara de pa torrat», «Va gros», «Ja ballam» o «Seny, que de cervell ja en venen» són només algunes de les imatges animades que ja es poden emprar en l’aplicació de missatgeria WhatsaApp amb la intenció de donar visibilitat als costums i tradicions de Menorca durant converses quotidianes amb amics i familiars. Aquesta iniciativa pretén apropar als joves, d’una manera divertida, entretinguda i diferent, aquests refranys de la cultura illenca. Actualment, es poden descarregar fins a deu d’aquests ‘stickers’ i està previst que en les pròximes setmanes s’habilitin més expressions típiques. Per a emprar-los s’han de descarregar els ‘stickers’ que es poden trobar a la pàgina web oficial del Consell de Menorca i guardar-los al dispositiu. Després s’ha d'obrir l’aplicació de WhatsApp, anar a una conversa i seleccionar l’opció d’enviar ‘stickers’. Allà apareix, a l’esquerra, l’opció de clicar damunt de «crear» i seleccionar qualsevol de les imatges descarregades prèviament. A partir d’aquí ja es pot guardar i ser utilitzat tantes vegades com es vulgui.