Les Músiques del món tornaren als Fosquets de Lithica. Una nova proposta de músiques alternatives que ens aproparen als sons tradicionals antics i que en aquesta ocasió oferiren la fusió entre dos mons: el d’Orient i el d’Occident. El protagonisme va ser del Trio Constantinople, vinguts del Canadà amb l’oferta anomenada Traversées, un espectacle de veu i música que parteix de l’antiga Constantinoble; la llum d’una ciutat com a eix que articula la connexió entre dues cultures en contacte. És el que tenen els Fosquets de Lithica: la possibilitat de gaudir de la qualitat musical d’arreu del món. La nit fou agraïda perquè l’Amfiteatre s’omplí d’una sonoritat límpida, pulcra i amb ritmes moderats molt interessants.

Els artistes eren el cantant iranià, Kiya Tabassian, amb el setar persa (instrument de corda pinçada amb una caixa en forma de pera) que emet una acústica extraordinària; el senegalès Ablaye Cissoko, cant i kora (tipus d’arpa africana pròpia de l’ètnia mandinga però que assimila sons del llaüt) i Patrick Graham, percussionista d’una sorprenent varietat. Els tres van ser els artífexs de conjuminar un ample ventall de sons d’arrel tradicional molt diferents, fruit de l’experimentació i investigació sobre elements musicals i cants diversos de les diferents cultures del món. Així, Traversées, fa una recerca en l’amistat, el respecte a l’altre i a la convivència entre els éssers humans. Alhora, vol ser també una mena d’afecte i admiració a la paraula i als qui, humanísticament, l’han difosa al llarg de la història. Un espectacle ple de poesia i esperança extreta de textos medievals.

Dos dels integrants de la formació del Canadà. | Maite Carles

A la presentació Laetitia Lara i José Bravo van explica l’aposta de Lithica per aquest tercet de músics excepcionals. Tot seguit s’inicià el viatge sonor que va fer oblidar la quotidianitat estiuenca d’una Menorca xafogosa i estressant, per portar-te a un reialme oníric de serenor absoluta. La nit començà amb Rêveries, una peça instrumental que posà el segell introductori de la melodia que havia de surar tota la nit entre la il·luminació tènue que daurava el marès. La kora, el setar i les percussions es sincronitzaven amb lleugeres pujades rítmiques que fusionaren una bellor musical magnífica. Seguiren després les cançons de Maryama, Estuaire i Denkilo on s’incorporaren les veus de Cissoko i Tabassian amb tons vocals baixos entre la netedat dels cordòfons i les suaus percussions.

Mentre el fosquet s’enfosquia, arribà Vers Isfahan, també amb els dos vocalistes com a protagonistes. Una peça preciosa que provocà el primer gran aplaudiment, mentre, a la següent, Ahouye Vahshi, comptà amb la veu apagada de Tabassian. Un to vocal abaixat també protagonitzà la setena peça de la nit: Traversées. En aquesta ocasió amb el cant de to lamentós de Cikosso, i amb uns aires d’arrels africanes que envidaven a la pau i quietud. També una intervenció molt aplaudida.

Ablaye Cissoko, artista convidat. | Maite Carles

Ja en la recta final el trio oferí Sirifo, Départs, Kailen i Soutouro, que van ratificar la preciosa oferta del darrer concert del mes de juliol a les Pedreres de Lithica. Un oferiment, el d’ahir, on predominà en gran manera la musica sobre el cant, que va intervenir en incursions concretes. Un fet que explica la gran importància instrumental de la proposta.

Després d’una hora ben llarga, el Trio Constantinople liquidà el concert en què rebé una afectuós aplaudiment i amb la majoria de l’auditori dempeus. Un fet que obligà a un bis que posà punt i final a una polida nit. Les músiques del món arriben fresques i precioses a les Pedreres. Un encert!.