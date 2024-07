Les quatre agrupacions de Joventuts Musicals de Menorca s’han unit per oferir avui un concert que combina, en les seves pròpies paraules, una gran qualitat musical amb la voluntat d’aconseguir millores a la societat. Al Santuari de la Mare de Deu del Toro, as Mercadal, actua avui vespre (20.30) el Cor Jove Nacional de Catalunya, un concert la recaptació del qual anirà a Caritas.

El Cor Jove Nacional de Catalunya el formen cantaires de 18 a 28 anys, seleccionats mitjançant un procés d’audicions. Es troba de forma puntual al llarg de l’any, procurant no interferir amb l’activitat ordinària dels cors dels que formen part cadascun dels i les cantaires. La direcció artística recau sempre en directors de màxim prestigi. «Una agrupació que pretén ser ambaixadora de l’excel·lència coral catalana», expliquen des de les Joventuts Musicals de Maó, Ciutadella, Alaior i Es Mercadal i Fornells.

La seva directora titular, Mireia Barrera, explica sobre el concert d’avui que «el programa que oferim consta de dues parts molt contrastades. A la primera hi ha la música de l’espectacle ‘Biterna’, amb obres dels estonians V. Tormis i A. Pärt. Una música basada en melodies d’arrel popular. ‘Curse upon Iron’ o ‘Raua Needmine’ parlen de la por, l’odi i el caos causats per la guerra, invocant les antigues tradicions xamanistes per sanar la terra. Arvo Pärt aporta l’espiritualitat amb una música profundament religiosa. La segona part està dedicada a la música d’autors catalans, amb harmonitzacions de melodies populars catalanes».

Mitjançant una nota, les agrupacions culturals menorquines exposen que «la unió de la cultura i la solidaritat és un fet indestriable per Joventuts Musicals, que des de la seva posició intenta aportar el seu granet d’arena per una societat més justa, solidària i cohesionada a partir dels valors de la cultura», motiu pel qual la recaptació del recital serà per una entitat que ajuda a les persones més vulnerables.