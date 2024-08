La colla de diables Myotragus de Ferreries es donarà cita aquest divendres, 2 d’agost, al port de Maó per enlluernar-lo amb un correfoc. Ho faran al ritme de la batucada Esclat de Ciutadella i en el marc del programa Estiu al Port.

Mesures de seguretat

A les 21 hores està previst que la colla surti des de la plaça del Carme i baixi per la costa de ses Voltes. Serà allà on s’incorpori la batucada que els acompanyarà amb la seva música fins a Baixamar per iniciar el correfoc.

Tothom podrà participar-hi, però amb les mesures de seguretat idònies. Els organitzadors recomanen portar roba i calçat adequats, així com fer cas a les instruccions que puguin rebre per part de la colla.