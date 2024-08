El concert previst per ahir del grup Najash Symphonicmetal, que s’havia de celebrar al Pati de l’IES Josep Miquel Guàrdia, a Alaior, va ser suspès per mor de les condicions meteorològiques adverses, l’estat de les carreteres per les pluges i per l’ordre de prohibició d’Emergències de les Illes Balears de fer qualsevol acte a l’aire lliure. El grup anunciarà la nova data del referit concert. Per altra banda, el mal temps també va obligar la suspensió ahir de la bereneta de jubilats que s’havia de celebrar al pla de sa Creu de Sant Lluís.