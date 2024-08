Maria Carrasco fa des del 2005 que va a cavall i enguany complirà el seu segon any com a caixera batlessa. La santclimentera va començar el bienni el 2023 i ara pensa amb emoció com viurà les festes d’enguany.

Quants anys du qualcant?

—Fa 16 anys que surto a cavall. Des del 2005, llevat de quan vaig tenir a la meva filla i els dos anys de COVID. La primera vegada que va ser a Sant Climent i després he participat a les festes de Sant Jaume, Sant Nicolau, Sant Llorenç o Sant Gaietà.

D'on li ve la seva passió pels cavalls?

— Jo li tenia molta por als cavalls, però gràcies a na Jèssica Pons, de qui soc molt amiga, vaig pujar al del seu cosí i em va encantar. Les dues vam decidir apuntar-nos a entrenar a La Creueta. Poc més tard ja estava dient-los als meus pares que volia a qualcar a les festes de Sant Climent i així ha estat.

És el primer bienni en el qual ha format part de la Junta de Caixers?

—He fet aquest bienni com a caixera batlessa, però abans ja havia fet de caixera fadrina, just fa 10 anys. El bienni 2013-2014. Són rols molt diferents. La caixera batlessa és la més important, obres el jaleo, et demanen permís per començar la festa, representes al poble, destaques més.

Com va ser l'experiència de l'any passat?

—Va ser una explosió d'emocions, tot el temps em queia la llagrimeta. El moment més emocionant va ser quan em van donar el bastó d'alcaldia, també quan em van demanar permís per obrir la festa i quan vaig encetar el jaleo. Són moments molt especials que queden pel record.

Què espera de les festes de 2024?

—Espero estar més tranquil·la. Quan qualques el segon any ja saps com va tot, saps el que has de fer. Em va passar quan vaig ser caixera fadrina. Vull gaudir al màxim.