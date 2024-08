Sant Climent ha persistit aquest diumenge a completar el segon dia de les festes amb la celebració dels actes programats en honor del sant patró, tot i les prediccions meteorològiques de pluges a la darrera hora del matí. Per aquesta raó, el jaleo s’ha escurçat, limitant-lo a dues voltes, la segona amb el lliurament de les canyes verdes i cullereta de plata.

La Banda de Cornetes i Tambors de Maó ha estat l’encarregada aquest matí, a les 9, de tocar diana fent el recorregut pels carrers del poble, reprenent l’ambient festiu que ahir va esclatar amb la repicada de campanes, el passacarrer dels gegants amb la Banda de Música de Maó i la xaranga Idò Sí, la celebració de completes, el Jaleo i la revetlla del vespre.

El bot del cavall d'una caixera, mentre passen a recollir al caixer capellà davant de l'església | Katerina Pu

Mitja hora després de la diana d’avui, s’ha procedit al replec de la qualcada, presidida per la caixera batlessa Maria Carrasco i el caixer capellà Joan Tutzó, qui ha celebrat la Missa de Caixers amb l’assistència dels membres de la qualcada i nombrosos veïns i visitants al temple parroquial.

Mentrestant, quan encara faltava una hora per l’inici del segon Jaleo de les festes, eren nombrosos els vehicles que transitaven per la carretera des de Maó en direcció a Sant Climent, amb la dificultat afegida, en arribar al poble, de la manca d’aparcament, després que quedassin inhabilitades les tanques previstes a causa de les pluges del dijous anterior. Als carrers del poble, accessibles des de la carretera de Binidalí, s’han anat formant retencions de vehicles que volien aparcar i no podien fer-ho, generant el nerviosisme d’alguns conductors amb poca paciència.

Tota la qualcada, en haver acabat la missa de caixers | Katerina Pu

Alhora, en aquests carrers es podien veure algunes cotxeries obertes i, al seu interior, la taula posada amb menjar i begudes, envoltada de persones que berenaven per agafar forces i afrontar el segon dia de festa; fins i tot, alguna taula estava situada damunt la vorera del carrer per poder fer un alè. El cel estava completament cobert, amb una serralada de ‘caparrots’ a la banda de tramuntana que feia témer la proximitat del mal temps.

Jaleo

Cap al migdia, la cruïlla dels carrers de Mussuptà i d’Algendar, amb el pla de la Parròquia i l’aparcament de l’entrada del poble, s’ha anat omplint de gent, molta amb el ventall a la mà, disposada a viure el segon Jaleo, mentre els components de la Banda de Música de Maó es trobaven dalt l’escenari, a punt per amenitzar-lo. Tot seguit, la megafonia ha advertit en català, castellà i anglès de l’inici imminent del Jaleo i dels perills d’aquest acte festiu. A més, ja s’havia decidit fer només dues voltes i amb una relativa celeritat per evitar la pluja, que finalment no s’ha materialitzat.

Dos caixers entren enmig de la gent durant el jaleo | Katerina Pu

Passaven cinc minuts de les 12 hores quan la caixera fadrina Fiona Pons ha entregat la bandera de les festes i tota la qualcada, amb el fabioler Eloy Arnau, formada per quaranta-cinc cavalls, la meitat amb cavallers del poble, ha passat davant dels músics.

Deu minuts després, la caixera batlessa i el caixer capellà han començat la primera volta del Jaleo davant l’expectació dels veïns i també de nombrosos turistes nacionals i estrangers que no han deixat de fer fotos o enregistrar amb el mòbil. Després de la segona volta, en què s’han lliurat les canyes verdes i la cullereta de plata, els caixers i cavallers encara han pogut fer un parell de passades més davant dels músics.