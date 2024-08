A les cinc del capvespre, quan era previst l’inici de les activitats del dissabte de les festes de Sant Climent, el sol era el protagonista al cel. Quina tranquil·litat. D’aquesta manera quedava clar que el programa podia tirar endavant, primer amb els gegants i la música, després amb el replec que arrancava amb el primer toc de fabiol. El temor de la pluja es fonia, en un primer moment, per la calor que imperava als carrers del petit poble del terme municipal de Maó. D’aquesta manera hi havia via lliure per passar-ho bé, molt bé, com ho saben fer els veïns de Sant Climent.

Al tancament d'aquesta edició no constava cap alteració del normal desenvolupament de les festes patronals de Sant Climent. El problema va ser en els accessos. A mig matí, l'Ajuntament de Maó informava a la ciutadania que els aparcaments habilitats de forma excepcional a cada festa per acollir els vehicles dels nombrosos visitants s'havien de tancar perquè amb les intenses pluges dels darrers dies havien quedat inutilitzats. Conscient del problema que aquesta mesura suposava en un poble que d'aparcaments en té ben pocs, el Consistori recomanava la utilizació del transport públic, tant per anar com per tornar. De cara aquest diumenge hi havia alguns dubtes per risc de pluja, de precipitacions que podrien arribar a darrera hora del matí. Ja veurem.