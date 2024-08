Sant Climent es prepara per viure uns dies plens de música, cavalls i molta emoció, sobretot per aquells que en seran els protagonistes. Ja amb un any d’experiència, es repeteixen els noms propis de la Junta de Caixers de Sant Climent que va iniciar el bienni el 2023. Maria Carrasco, que va ser triada l’any passat per l’Associació de Veïns, tornarà a ser la caixera batlessa, així com Fiona Pons la caixera fadrina i el jove Eloy Arnau el fabioler.

El fi d'un bienni Als representants santclimenters de la Junta se'ls sumaran els membres que es comparteixen amb Maó i Llucmaçanes. Josep Callejas repetirà com a caixer casat, igual que Salvador Batlle com el caixer pagès i Joan Tutzó com la capella. Així mateix, Manel Linares i Lídia Naharro, caixer batle i caixera fadrina de Llucmaçanes, respectivament, seran els vocals, jutament amb José Luís Callejas i José Pons. Així doncs, tenint en compte els 10 membres de la Junta, la qualcada estarà formada per 45 caixers, els mateixos que el 2023. Pel que respecte al nombre d'homes i dones que qualcaran, varia segons el dia. El dissabte de festes seran 27 homes i 18 dones, diumenge, 29 homes i 16 dones. Tot seguit, el més vell serà José Luís Aracil López, amb 70 anys, i el més jove Marc Gatlés Vilanova, amb 13 anys. Finalment, seran 21 els santclimenters els quals participin a la qualcada, gairebé la meitat. Ells són Sito Giménez, Rafael Orfila, Guillem Pons, Ainoa Llambías, Jessica Pons, Maria Carrasco, Adelaida Pons, Eloy Arnau, Guiem Pons, Fiona Pons, Joan Vinent, Maria Socies, Fàtima Sintes, Olivia Pons, Marga Pons, Mrga Truyol Cristina Truyol, Elena Pons, Clara Pons, Llorenç Gomila i Toni Pons.