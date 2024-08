Exitosa novena edició de la Gran Migjornale as Migjorn Gran que el passat cap de setmana va convertir el poble en una gran sala d’exposicions en què una seixantena d’artistes van exposar les seves obres en trenta-cinc cases, mostrant la seva creativitat en escultura, pintura, fotografia, joieria, ceràmica, dibuix, patchwork i audiovisuals.

Les Amigues des Patchwork des Migjorn Gran van ser les encarregades de fer el pregó de la Gran Migjornale, que es va celebrar al pla de l’Església amb l’assistència de la batlessa Antonia Camps, regidors de la corporació municipal i nombroses persones, entre vesins del poble i visitants, que van omplir la plaça. Margarita Portella va fer la lectura del pregó mentre que les seves companyes Margarita Riudavets, Joana Riudavets,Laia Bosch, Nuri Florit, Fina Benejam i Juana Dolores Pons van elaborar en directe un tapís de patchwork que al final de l’acte es va mostrar als assistents.

Tradició

Portella va assegurar que la tradició del fil i l’agulla era una tradició molt antiga as Migjorn Gran, una labor que abans es feia per necessitat, tant amb roba de vestir com de casa. Hi havia les cosidores professionals, però la majoria de les dones havien après costura i labors, per la qual cosa almanco les tasques més bàsiques, com fer un doblec, sargir un descosit i clavar botons, entre altres, sabien fer-les pel seu compte, va dir Portella, perquè durant una bona part del segle XX moltes dones migjorneres van aprendre costura i labors a Ca ses Monges, el convent que la Congregació de Germanes Missioners dels Sagrats Cors de Jesús i de Maria va tenir obert a l’edifici que avui és la seu de l’Ajuntament del poble.

A més de la costura i les labors per necessitat, Portella va destacar aquelles que són creatives i que cerquen la bellesa, com són els cobrellits de ganxet i els llençols brodats que conserven moltes famílies, a més dels nombrossos visillos de ganxet que encara avui dia tapen els vidres de les portes de moltes cases del poble.

En aquest sentir, es va recordar que al llarg de la dècada de 1990, l’Associació Cultural i Recreativa va organitzar al seu local diverses exposicions de labors, en què es va poder admirar les veritables obres d’arts elaborades per vesines del poble amb diverses tècniques de fil i agulla, com el punt de creu, el ganxet o el punt de Palestrina, va citar.

Curs

Portella va recordar que el 1996 l’Associació Cultural i Recreativa va organitzar un curs de patchwork a càrrec de Lis Dowsett, una estiuejant britànica amb casa a Sant Tomàs, en què la mateixa pregonera va aprendre aquesta tècnica de costura creativa que consisteix a cosir retalls de tela petits per aconseguir una peça més gran, anomenada quilt. També va recordar que a partir d’aquí havia fet vànoves, mantes, coixins, tapissos, estovalles, fundes i, fins i tot, una buldrafa per a un caixer de Sant Cristòfol i bolles per adornar l’arbre de Nadal.

Portella va explicar com entre el 2010 i el 2013 havia ensenyat patchwork a l’Escola d’Adults del poble i d’aquests cursos s’havia creat el col·lectiu Amigues des Patchwork que es reuneix al Club de Jubilats un vespre per setmana per cosir una estoneta, havent fet exposicions de la seva feina en el local de diverses entitats.

A més, el 2018, les Amigues des Patchwork van acabar després de més de vint anys aturat un quilt de temes bíblics que s’havia començat durant el curs de Lis Dowsett i que avui dia -amb el motiu principal de l’Arbre de la Vida del llibre del Gènesi- està instal·lat a l’antiga capella del baptisteri de la parròquia de Sant Cristòfol. Portella també va recordar les iniciatives dels tres darrers anys: tires de flors, de banderetes, de paraules antigues, de papallones, de notes musicals i un gran arbre de Nadal amb l’estrella inclosa, entre altres, per penjar als carrers.