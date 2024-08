El Teatre Principal de Maó acomiada aquest dijous el calendari estival i, per tant, l’Splendid Festival, rebent amb les seves millors gales, a partir de les 21 hores, la cobla i el jazz de la cantant Martirio i el pianista Chano Domínguez.

Martirio, nom artístic de María Isabel Quiñones (Huelva, 1954), i Sebastián Domínguez, conegut pel sobrenom de Chano (Cadis, 1960), aterren junts a l’Illa per primera vegada per celebrar les noces d’argent del primer àlbum de la història que combinà aquests dos gèneres. I no ho faran tots sols, ja que comptaran amb la companya dels talentosos i virtuosos músics Horacio Fumero des del contrabaix i David Xirgu des de la bateria.

L’espectacle inclourà algunes melodies emblemàtiques com «Ojos verdes», «Yo soy esa», «No me digas que no», o «Tatuaje», les quals contribuiran a potenciar l’aliança sense precedents entre el jazz i la cobla que es viurà aquesta nit sobre l’escenari del Principal amb aquest carismàtic i polifacètic quartet d’artistes.

25 anys de «Coplas de Madrugá»

Chano Domínguez, amb el seu talent des del piano, acompanyarà la veu màgica de Martirio per crear un ambient enriquidor i únic en el qual el públic del coliseu maonès podrà apreciar l’estima, la connexió i l’afinitat que existeix entre ambdós tant a nivell artístic com personal.

I és que el seu projecte comú es remunta fins a l’any 1996, moment en el qual Martirio i Chano Domínguez es reuneixen a la casa d’aquest últim a la seva localitat natal. En aquesta trobada acabarien donant forma a aquest projecte que fusiona el millor del jazz i de la copla, acoblant d’una forma perfecta les harmonies, la temporalitat, el sentiment i la temàtica.

A penes un any després, tots dos editen de manera conjunta «Coplas de Madrugà» amb el contrabaixista de jazz i flamenc navarrès, Javier Colina, i el percussionista i bateria uruguaià Guillermo McGill, convertint-se així, en el primer àlbum de la història que fusionava el jazz amb la cobla.

A més, s’espera que el concert es converteixi en els noranta minuts perfectes de cloenda del festival d’estiu del Principal, Splendid Festival.