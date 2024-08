El Dia del Laberint d’enguany serà una data molt especial per a Lithica, ja que està de 30 aniversari. És per això que, entre altres fets destacats de la seva programació, tindrà lloc una estrena teatral.

Dia 1 de setembre el seu laberint es convertirà en una cita per passejar per Lithica. Amb jocs en família, es podran conèixer els seus jardins. Serà ja al capvespre quan s’engeguin les celebracions del 30 aniversari, que duen en peu des de fa quasi un any.

Aquest cop, s’estrenarà el microteatre ‘Parla Ariadna’, un viatge emocional que explora temes com l’amor, la traïció i la recerca de la pròpia identitat. Es tracta d’un monòleg dissenyat per ser representat en un entorn singular, un laberint, com és el cas. Hi haurà diversos passes durant la tarda. Tot seguit, s’iniciarà de manera oficial la festa amb una presentació i un parlament sobre l’aniversari. A continuació tindrà lloc la performance ‘Lithica, el laberint amb els dracs de Kremah’. Hi haurà una batucada i s’acabarà el dia amb un moment líric amb Chloé Ruiz.