Cris Juanico actuarà demà al Teatre des Born, per a presentar «Cançons de xerxa», el recull de cançons sorgides a partir d’una selecció de poemes de Pere Xerxa, o el que és el mateix, del metre, filòleg i poeta, Joan Francesc López Casasnovas.

«Cançons de xerxa» és un llibre-CD fet des del cor, amb deu temes entre el folk i la música d’arrel, on Juanico fusiona sonoritats primitives i músiques modernes, sons ancestrals i tribals, i sons més actuals. Composicions que emergeixen a partir d’onze poemes de Pere Xerxa, i que es presenten amb aires mediterranis, amb arranjaments i sons tradicionals, propers a la gent, a la terra i a la mar.

Concert

A Ciutadella, el músic estarà acompanyat per Ariadna Torner (violí), Lluís Gener (baix electroacústic i contrabaix) i Moisès Pelegrí (percussions), i comptarà amb Pere Estelrich en el control de so. Serà així que presentarà al Teatre des Born aquest treball, per al qual Juanico ha comptat amb col·laboracions d’artistes illencs, com Frank Pons, de Pèl de Gall, Rita Barber, Maria Riudavets, Dolors Boatella, Toni Pastor o Sergi Cleofé, entre d’altres.

Està previst que l’actuació comenci a les 21 hores.