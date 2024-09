La celebració dels 30 anys de la Fundació Lithica va ser tot un esdeveniment multidisciplinari que conjuminà el teatre, l’escenificació ritual i el cant líric. Un vetlada plena de curiositats artístiques que van fer ben entretingut el fosquet. El setembre de 1994 Laetitia Lara, l’actual presidenta de Lithica, iniciava una aventura que l’ha portada a construir un autèntic espai cultural d’un indret que havia estat destinat a l’abandó i a les deixalles. Les Pedreres de s’Hostal són ara una lloc d’obligada visita per la seua sorprenent monumentalitat de marès; una arquitectura etnogràfica que serva el temps, dissenya l’art i instaura la màgia.

El Dia del Laberint es fa present cada any en la programació dels Fosquets de Lithica. És una cita indefugible per memorar, cada setembre, l’inici d’aquest projecte cultural tan ben valorat. La celebració d’aniversari es va encetar al matí amb una jornada de portes obertes. El capvespre, tres passis de la mini-obra teatral Parla Ariadna, ubicada al Laberint mineral. Una representació duita a terme per l’actriu Gemma Moll en una sorprenent actuació. Es tractà d’un text de Sergi Marí, director de la companyia La Trup, que desplegà un fragment de la història mitològica grega on, Ariadna, la filla de Minos, el rei de Creta, dona una espasa a Teseu per introduir-se en el laberint de Creta i matar al monstre Minotaure. A més també li facilita un fil per no perdre’s i poder sortir del famós laberint. Moll, amb una interpretació de faç desencaixada, fou la fidel representació de la desesperació d’Ariadna, que restà abandonada per Teseu després de la proesa. Una actriu habituada al gènere clown i a l’alegre teatre infantil que deixà una magnífica actuació. Un text profund i una escenificació molt original que porta, indubtablement, el segell teatral de La Trup.

Poc després, amb trasllat del públic a l’Amfiteatre, arribà la segona funció. Abans, Anna Bagur, responsable de cultura de Lithica, i la presidenta, Laetitia Lara, es van dirigir al públic per agrair la seua presència, alhora que també van recordar el suport de tants socis, amics i institucions per fer de les Pedreres un lloc únic. També el regidor Pere Fiol, (acompanyat de la també regidora de l’equip de Govern municipal, Núria Pons) va felicitar l’entitat per la tasca de tres dècades dedicades a l’activitat cultural.

Llavors, va ser el torn dels Dracs de Kremah, de Produccions Sarruga, que foren tot un espectacle. Mentre a les pedreres queia la foscor de la nit, les figures gegants -a imitació dels antics saures prehistòrics- despertaren de llur letàrgic repòs per corprendre a petits i grans. Ho feren amb als ritmes explosius de la banda Batucada Esclat, talment un tribut als déus de les arts. El so propi i terrorífic d’aquestes bèsties pretèrites, amb els ulls encesos i exhalant el fum per la boca, feren les delícies dels més menuts, que corrien entre els dos animalots, els quals empaitaven el públic. Una macro oferta escènica que només pot representar-se a les Pedreres, sens dubte. Entre els dos monstres, i sobre la palestra de l’Amfiteatre, hi aparegué la sorprenent veu lírica de Chloé Ruiz, una al·lota de només 14 anys que deixà bocabadats els presents per la seua prodigiosa veu. També cantà a la Pedrera del Laberint, quan un dels Dracs hi pujà des de baix, acompanyat de la Batucada Esclat.

En conjunt, el Dia del Laberint, commemoratiu d’aniversari, fou una oferta ben variada, entretinguda i pròpia d’una gran celebració. Trenta anys després, Lithica és una referència inqüestionable per a l’art, la música, les arts escèniques o el cant. I ho és en totes les seues expressions i gèneres. Així idò, llarga vida a Lithica!