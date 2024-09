El panorama musical menorquín cuenta con una nueva propuesta: el proyecto que lleva por nombre Shanti Gordi & Jazz Do It Meets The Beatles. Un viaje musical por el repertorio de ‘The Fab Four’ pasado por el filtro de un género como el Jazz. Esa es una de las grandes apuestas locales que presentó la pasada semana el Teatre des Born, donde la formación desplegará su espectáculo el 22 de diciembre.

Se trata de una banda que surge del renacimiento de un antiguo proyecto, Jazz Do It, que arrancó en 2005, y que sus responsables han decidido relanzar «pero dándole una vuelta». Y ese giro pasa por reconvertir el repertorio de The Beatles sirviéndose de diferentes subgéneros jazzísticos, avanza Shanti Gordi, como pueden ser la bossa nova o el swing, entre otros estilos de fusión. Gordi (piano y voz) se pone al frente del espectáculo musical con la que experiencia que supone haber lanzado ya formatos como los The Other Side (Pink Floyd) o Volcano (Génesis), pero en este caso deja de lado el rock progresivo para trabajar con el pop más universal y el jazz. Sin embargo, el tono del espectáculo es diferente, advierte: «Los dos primeros eran proyectos muchos más clónicos, queríamos reproducir la música de una manera muy fiel, pero esto no es un tributo, es otra película». Quinteto Y entre el reparto también figuran Nito Llorens (contrabajo), Sergi Martín (guitarra) y David Marqués (batería). Y lo que en su día fue un cuarteto, ahora sube un grado con la incorporación del trompetista Josep Lluís Pons. Explica el cantante que la música del famoso grupo de Liverpool «es tan escuchable que facilita cualquier tipo de versión», por lo que la adaptación de no está suponiendo un reto demasiado grande. ¿Y el repertorio? Para conocerlo habrá que esperar, ya que el factor sorpresa es una de las bazas que se guarda la banda. Lo que sí se sabe es que estará formado por cerca de 15 canciones de diferentes épocas. Habrá temas de su primera etapa, de cuando editaron «Help» (1965), pero también de sus últimos trabajos, como «Abbey Road» (1969). «La mayoría de las canciones que tocaremos son archiconocidas y fácilmente reconocibles para el público», apunta Gordi. Los planes pasan por ofrecer cuatro o cinco conciertos en la Isla para posteriormente dar el salto al resto de Balears e incluso la Península. El apunte La semilla de Jazz Do It resurge 20 años después de su nacimiento Para buscar los orígenes de Jazz Do It hay que remontarse 20 años en el tiempo. Una formación que nació de la mano de Nito Llorens y Shanti Gordi en 2005, cuando ambos vivían juntos mientras estudiaban en Barcelona. «Hacíamos como un trabajo de laboratorio y luego lo exportamos a la Isla», rememora sobra una formación a la que posteriormente e sumaron Sergi Martín y Jesús Vázquez (batería). Allí empezó una aventura con una intensa trayectoria de conciertos, aupada por el hecho de que se convirtieran en banda residente del ya desaparecido Arts Café de Maó y el Casino de Sant Climent. Incluso llegaron a pasar por el estudio para grabar un disco, el álbum de ‘standards’ titulado «02:45 A.M.» que lanzaron en 2009. A partir de entonces el proyecto comenzó a entrar en una especie de letargo del que está despertando con nuevos bríos.