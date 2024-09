«Planeta» és el títol de l’exposició de pintura de Basilio Pons Pons, Basi, que es pot veure fins al pròxim dia 22 de setembre, de 18 a 21.30 hores, al Castell de Sant Antoni, de Fornells. Es tracta d’una mostra que el pintor alaiorenc ha preparat amb motiu del 25è aniversari de la seva trajectòria artística i que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament des Mercadal, la Junta Local de Fornells i l’Associació de Vesins de i Vesines de Fornells.

L’exposició pictòrica «Planeta» està formada per cinquanta-dos quadres en els quals Basi mostra, mitjançant la tècnica de l’oli sobre llenç, paisatges de l’Illa, en altres reprodueix paisatges de fotografies antigues i també hi ha interpretacions de l’autor de rostres humans immortalitzats per altres pintors, com per exemple Renoir. «És un ampli ventall de moltes temàtiques, per diferents gusts, d’arreu del món», assegura.

L’afició de Basi a la pintura es remunta a 25 anys enrere i, en part, s’explica per l’ambient familiar que ha viscut. «Ma mare Bienvenida Pons Pons, era pintora, la meva s’àvia Maria Pons Pons, també pintava i jo he continuat amb aquesta afició. Donat que fa vint-i-cinc anys, he volgut mostrar la meva feina a l’Illa on la gent no me coneix tant», assegura.

‘Likes’ de Julio Iglesias

Basi assenyala que va tenir la sort que fa set anys el cantant Julio Iglesias posés dos likes al seu Instagram on mostra els seus quadres, «des d’aquell moment es va disparar a nivell mundial, tenia likes de per tot i em van felicitar per moltes bandes. Les xarxes socials van molt bé, perquè així et dona a conèixer», assegura.

Basi és autor d’un quadre de gran format d’una posta de sol a cala Pregonda per al restaurant Way, a més d’haver exposat fa uns anys a l’hotel rural Alcaufar Vell i als bars Nou i Latitud 40, entre altres.