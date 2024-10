El XLIX Premi Born de Teatre viurà el proper dissabte, dia 26, la seva gala anual de lliurament del guardó. Una vetllada que començarà amb la representació de «Casa Calores», una obra dirigida per Pere Riera i produïda per la Sala Beckett, que té entre el seu repartiment a figures com Jordi Boixaderas, Rosa Renom o Emma Arquillué.

Aquesta és la proposta escènica per a la cerimònia d’entrega del Premi Born 2024, que tindrà lloc al Teatre des Born, a Ciutadella. I ho farà amb un muntatge liderat per un dels dramaturgs més destacats del panorama teatral català, i amb un repartiment de luxe.

La funció

Encapçala l’equip actoral Jordi Boixaderas, un intèrpret llargament vinculat al Premi Born —ha format part del jurat en diverses ocasions, ha participat en lectures dramatitzades—. I juntament amb ell, cares conegudes de l’escenari, com Emma Arquillué, Júlia Bonjoch, Arnau Comas, Eudald Font o Rosa Renom, actriu que ha participat en serials com «La Riera», «Poblenou» o «Nissaga de poder» en televisió, i ha treballat amb directors teatrals destacats, com Mario Gas, Sergi Belbel, Rosa Novell o Sílvia Munt.

Com avancen des del Cercle Artístic, «Casa Calores» narra la història d’un espai familiar que pateix les transformacions pròpies del pas del temps i l’envelliment d’aquells que l´habiten. En altres paraules, és un retrat tendre i sensible del pas del temps.

Així, parla de l’inexorable pas del temps, també a Casa Calores, on els anys passen i els joves que gaudiren d’estius plens de vitalitat arran de mar, veuen com l’avanç no té fre i ho confronten amb el passat.

Les entrades per assistir a la cerimònia es posaran a la venda, primer per als socis del Cercle Artístic, els dies 10, 15 i 17 (de 10.30 a 13 i de 17.30 a 20 hores) a la taquilla del Teatre des Born. I a partir de dia 18 les podrà adquirir el públic en general, tant a taquilla, com a través del web del teatre.

Activitats paral·leles

La gala ve acompanyada de diferents actes durant els mesos d’octubre i novembre, començant per divendres que ve, dia 11, amb una lectura dramatitzada de «Y que nunca he llorado», de Miguel Ángel González, Premi Born 2023, a càrrec de Rodo Gener i Queralt Albinyana. Serà a la Sala Jeroni Marquès, a les 20.30 hores.

De la mateixa obra es farà una lectura pública, el dijous 24 (20 h), i l’endemà, dia 25, després de presentar les edicions de l’obra, hi haurà la conferència d’Eulàlia Carrillo, guionista de sèries com «La Riera», «Ventdelplà» o «Sueños de libertad» i «Regreso a Las Sabinas».

Per últim, el novembre hi haurà les Jornades Formatives, dia 9, per a adults, i dia 16, per a infants.

Així mateix, des del Cercle Artístic recorden que tenen en marxa la campanya de micromecenatge «Crec en el Premi Born», que ajuda a mantenir viu aquest certamen que l’any que arribarà a l’edició nombre 50.

Premi Born 23

Entre els actes previs a la gala del dissabte 26, destaca la presentació de l’edició de l’obra guanyadora del Premi Born 2023, «Y que nunca he llorado», de Miguel Ángel González. Serà en la vigilia de la cerimònia, a la Sala Jeroni Marquès, del Cercle Artístic.

La seu de l’entitat de ponent acollirà, el divendres 25, la presentació dels volums que s’han editat, en les quatre llengües d’Espanya, català, castellà, gallec i basc, de l’obra guanyadora del 48è Premi Born de Teatre. Una edició que va guanyar el dramaturg madrileny, Miguel Ángel González, d’entre els 245 textos teatrals que es van presentar al concurs.

De «Y que nunca he llorado», el jurat va destacar «la gran sensibilitat amb què reflexiona sobre la impossibilitat d’escriure, pel mestratge en el joc entre realitat i ficció, per la teatralitat minimalista gràcies a la qual l’obra aconsegueix transmutar el fracàs del creador en un acte d’escriptura profund que celebra la fragilitat humana de la literatura, entre altres aspectes que demostren la qualitat, eficàcia i contundència del text».

L’any passat integraren el jurat les actrius Empar Canet i Laura Pons; el dramaturg, director teatral i gestor cultural, Josep Ramon Cerdà; el professor d’estudis hispànics i catalans a la Universitat de Grenoble Alps, Laurent Gallardo; i el filòleg, professor i gestor cultural, Jaume Gomila.