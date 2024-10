Gran inici del Festival Iberoamericà de Teatre Independent a Menorca (Fitim), aquest dissabte a l’Orfeó Maonès, amb la representació d’«Anatomía de un amor». Una proposta atractiva que va atreure un públic molt heterogeni, amb ganes de presenciar una proposta escènica arriscada.

I no va decebre. El públic va gaudir amb el muntatge que dirigeix Paola Lusardi i que interpreten Lisa Reventós i Imanol Diéguez. Una obra que va al límit, tant pel procés creatiu, com pels recursos utilitzats, amb una història d’autoficció, amb una actriu i un actor que viuen una relació no monògama.

Com a recurs escènic, va sorprendre l’ús de la càmera en viu, cosa que permet a l’espectador presenciar l’obra amb el punt de vista habitual, amb la distància que separa públic i escenari i, al mateix temps, amb plans més curts a través d’una pantalla, per descobrir l’expressivitat més propera i ampliada dels rostres i els detalls que habitualment no s’arriben a copsar des de la butaca.

Col·loqui

La temàtica abordada i el procés creatiu del muntatge van ser tema de col·loqui, una vegada acabada la funció. La directora i els actors que donen vida a la història van compartir una estona de debat i comentari amb el públic, molt disposat a reflexionar, com valorava ahir la productora executiva del festival, Anabella Hernández.

La música en directe de La Dolce Vita va servir per tancar la jornada, que havia inclòs un taller matinal sobre finançament de projectes culturals i una xerrada amb programadors i professionals del sector.

Aquest dimarts, també a Maó, el Fitim es traslladarà a La Cavatina, amb un taller sobre produccions escèniques, amb Victoria Kersul, a les 11 hores. Més tard, a les 19 hores i al Claustre del Carme, hi haurà una trobada amb Manuel J. González, sobre les fires de la Coordinadora de Fires d’Arts Escèniques de l’Estat (Cofae).