Setze pueri cantores de la Catedral de Menorca han assistit, aquest cap de setmana, al Vè Congrés Nacional de Pueri Cantores d’Espanya, que ha reunit a Marbella 370 infants.

Els pueri cantores menorquins han viatjat acompanyats per la seva directora, Cristina Álvarez, el prevere Joan Camps, la pianista Maria del Mar Vidal, el director de Caritas, Toni Salord, així com diversos pares. Els cantaires que hi han participat hi anaven en representació del grup de més d’una seixantena que integren la coral. Divendres van arribar a Marbella i al vespre van participar en la Processó de la Llum. Els cors van sortir de parròquies, ermites o capelles diferents, per arribar totes a la plaça de l’Eslgésia, omplint els carrers de cants i llum, de les espelmes que portaven. Un cop reunits, es va inaugurar la trobada amb una oració per la pau, en la qual la menorquina Cloe Ruiz va fer de solista.

Dissabte, després d’un matí d’activitats a Nagüeles, al fosquet, les deu corals van participar en un concert de gala, a l’església de l’Encarnació. Ja dimenge, es va oficiar la missa solemne, que clausurava el congrés i on dos pueri cantores de la Catedral, Aleix Simonetta i Samantha Bagur, van fer de solistes.