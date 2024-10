Vuit llibreries participaran en la dinovena edició de la Fira del Llibre en Català, que es celebrarà els pròxims dies 25 i 26 d’octubre al pla de la Parròquia, de Maó, amb l’organització del Departament de Cultura del Consell insular.

Les llibreries participants són Sa Catòlica, Llibreria Catalana, Jocs i Xalallibres, de Maó; Sa Llibreria, de Ferreries; i Llibreria Pau, vaDllibres i Juguettos, de Ciutadella. L’horari d’obertura dels dos dies de la fira, en què els interessats podran adquirir les novetats editorials en llengua catalana, és de les 10.30 a les 21.30 hores.

Una jornada

La Fira del Llibre en Català de l’any passat es va celebrar a Ciutadella en una sola jornada, el 23 de novembre, i no en dues com havia estat habitual fins al moment, després de l’acord aconseguit entre Consell insular i les llibreries davant la proposta de la institució insular de substituir la Fira del Llibre en Català per la nova Fira del Llibre de Menorca, que va merèixer la negativa del col·lectiu de llibreters.

El Departament de Cultura dirigit pel conseller Joan Pons Torres havia anunciat l’any passat la celebració del Dia del Llibre de Menorca, per promoure la producció literària local sense distinció de la llengua utilitzada pels autors, que substituiria la Fira del Llibre en Català, que va provocar l’oposició frontal de les llibreries que cada any participaven en aquesta darrera fira.

Ambdues parts -Consell i llibreries- van voler suavitzar el clima de confrontació existent amb la celebració de reunions que van donar com a resultat consensuat l’organització el novembre de la Fira del Llibre en Català, el gener de la Fira del Llibre de Menorca que no es va celebrar, i l’abril el dia de Sant Jordi. Finalment, aquest mes d’octubre es celebrarà la Fira del Llibre en Català durant dues jornades.