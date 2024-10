La primera jornada de la IX Fira del Llibre en Català, organitzada pel Consell insular amb la col·laboració de vuit llibreries de Maó, Ferreries i Ciutadella, i de l’Ajuntament de Maó, va comptar aquest divendres amb la participació dels més joves que van protagonitzar els primers actes de la Fira instal·lada fins a aquest vespre a la plaça de la Constitució, a Maó.

Una Fira del Llibre en Català que enguany ha recuperat les dues jornades amb la participació de Llibreria Pau, vaDllibres i Juguettos Ca na Joana, de Ciutadella; Sa Llibreria, de Ferreries, i Llibreria Catalana, Sa Catòlica, Xalallibres i Jocs, de Maó. L’obertura de la Fira va comptar amb l’assistència del conseller de Cultura, Joan Pons Torres; el batle de Maó Héctor Pons; el regidor de Cultura de Maó, Carlos Uhler; la batlessa de Sant Lluís, Loles Tronch; i el regidor de Cultura des Castell, Miquel Alzina.

El conseller Pons Torres va assegurar que la Fira del Llibre en Català es tractava d’una oportunitat per conèixer les novetats editorials, menorquines sobretot, i per fer costat a les llibreries de l’Illa que durant tot l’any fan feina i mantenen el compromís amb el sector del llibre, amb els autors de l’Illa, i que d’alguna manera lluiten per mantenir el llibre en paper davant l’avanç de les noves tecnologies i del llibre digital.

Per la seva part, un grup d’alumnes de l’IES Pasqual Calbó, de Maó, van protagonitzar la inauguració de la Fira, amb la interpretació de fragments de l’obra de teatre «Coses estranyes», basada en contes de Pere Calders. A més, els alumnes van entrevistar l’escriptora Anna Maria Ticoulat, abans de presentar el seu poemari per a infants «Una carrossa divertida» i després es va celebrar un exercici d’il·lustració per a infants a càrrec de Sílvia Vivó.

Les autoritats, durant l’acte | Empatic

La major afluència de gent a la Fira es va notar sobretot al capvespre, amb l’aula de poesia a càrrec de l’escriptor i editor Xec Pons Sans i la seva aposta pels joves poetes com Anaïs Faner i Cecília Navarro («Interstici»), la xerrada amb els escriptors Gabriel Subirats, Maria Villalonga i Armand Escandell, la presentació d’«El temps habitat», per la seva autora Maite Salord i la final insular del concurs «Carta en terra...», presentat per Silve Pons.

Valoracions

Na Joana, de Juguettos, assegura ser una partidària incondicional de les fires perquè dinamitzen els pobles, tot i reconèixer que es decanta per Ciutadella per ser comercialment més activa, subratllant la importància per donar vida al petit comerç, com són les llibreries. Assegura que de cada vegada més les famílies donen més valor al llibre infantil. En Miquel, de Llibreria Catalana, expressa el seu optimisme per una gran afluència de gent a la Fira, sobretot aquest dissabte, i entre altres destaca el llibre de Maite Salord com el més demanat. Igual opinió expressa en Pere, de Sa Llibreria de Ferreries, afegint-hi el llibre «Menorca desapareguda», a més de destacar que la venda de llibres en català al llarg de l’any és molt similar, o en tot cas lleugerament inferior, als venuts en castellà.