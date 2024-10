El Centre d’Art de la Fundació NUMA i la seva exposició inaugural, «Inner Voice» de Casper Berger han atret, durant la seva primera temporada, prop de 4.000 visitants. Són les persones que han passat pel nou espai cultural de Ciutadella, a les quals s’han de sumar les 8.300 que han vist les obres que s’han exposat durant l’estiu a l’Espai Sant Josep.

NUMA va obrir les seves portes el 29 d’abril i, des de llavors, ha vist passar gairebé 4.000 persones per les seves instal·lacions, a la renovada plaça Quintana. Una dada que creix, amb les visites a l’«exposició satèl·lit», a la sala del carrer de Santa Clara, amb obres del mateix autor Berger.

Valoració

Des de la fundació, Macià Coll valora «molt positivament» els resultats, tenint en compte que tot just «hem aterrat i hem connectat amb la gent, d’aquí i de fora».

El feedback que «ens arriba dels visitants és que la visita és una experiència genial», assegura Coll. «Del que esteim més satisfets, és que un dels objectius més potents és transformar l’individu a través de l’art, i açò ho hem fet arribar a través de les visites guiades, les activitats i tallers, per donar vida al centre».

Coll considera que l’exposició de Berger, que tracta qüestions «molt transcendents», com la «identitat, la veu interior, de com connecta l’individu amb la comunitat», uns temes «una mica filosòfics i a través d’obres artístiques han arribat molt bé a la gent, que s’ha enduit una experiència molt rodona».

En les visites guiades, els assistents han rebut explicacions de cada una de les peces de l’artista, i han pogut veure els jardins. Aquells que ho han fet pel seu compte, han disposat d’un catàleg, amb tota la informació per a descobrir de forma molt didàctica i pedagògica les creacions de Berger.

Pròxima exposició

A NUMA estan fent feina per preparar la pròxima exposició. Encara no hi ha data d’obertura, ja que, com confessava Coll, l’activitat intensa d’aquests mesos no els ha permès fer la programació convenientment. «Volíem obrir a l’hivern, però no sé si arribarem». En qualsevol cas, «tenim moltes idees i moltes ganes» i la intenció és obrir l’abans possible, amb anterioritat a la pròxima temporada turística.