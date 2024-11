Aquest dissabte s’inaugura, a les 11 hores, a l’Espai Sant Josep de Ciutadella l’exposició «Créixer cap amunt, cap avall, avant i enrere en el temps», de Marijo Ribas, en el marc del Menorca Doc Fest. L’exposició es podrà visitar fins al 27 de novembre, de dimarts a divendres de 17 h a 20 hores i els dissabtes de 10.30 a 13.30 hores i de 17 h a 20 hores.

És un projecte de recerca sobre les relacions entre dos fenòmens molt vinculats a Mallorca, com són les coves calcàries d'explotació turística i els castells neomedievals, construïts sobretot en les dècades del boom, els anys 60 i 70.

El nexe s'estableix quant a la construcció dels espais com a premissa per a narratives ficcionades. El concepte de simulacre o hiperrealitat apareixen tant en l'espai geològic com en l'arquitectura falsejada, tots dos espais creats o explotats per a crear una oferta desitjable al turista, àvid d'experiències simbòliques domesticades. La mateixa façana, recorregut o il·luminació condueixen a la recreació de tot un imaginari amb aspiracions de ser memorables, alhora que fàcilment comprensibles, amb una capa de narrativa que en moltes ocasions és ampliada per la literatura, el cinema o guies turístics o turoperadors. L'explotació del territori entesa com a producte de consum, té un impacte tant en l'arquitectura, com la geografia, paisatge i la construcció identitària local.

Marijo Ribas és una artista multidisciplinària amb formació en fotografia, art públic, disseny i vídeo (Universitat de Barcelona, Elisava i HFG Frankfurt), interessada pels nous i vells mitjans, l'escultura, la instal·lació i l'art tèxtil. Des del 2003 ha participat en exposicions en espais com Frac Corse, Spazju Kreattiv Malta, MUU Kaapeli Helsinki, Cercle de Belles Arts Madrid, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Centre d'Art Santa Mònica, LABoral Centre d’Art, Es Baluard Museu, entre altres.