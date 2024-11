«Tejados de cartón» es la ópera prima del regatista olímpico y entrenador de vela Damià Borrás Camps (Maó, 1963), una novela que a lo largo de 564 páginas narra las vivencias y sufrimientos de la protagonista Irenka, una joven polaca, y su pareja belga Dries durante los años de la ocupación nazi de Polonia y que cuenta con una breve episodio que transcurre en Menorca y un guiño literario a la familia del autor. El libro, que ha sido publicado con el sello editorial de Círculo Rojo, será presentado el próximo 16 de noviembre, a las 19 horas, en el Club Marítimo de Maó.

El origen de la primera novela de Damià Borrás se remonta a los años previos de las Olimpiadas de Barcelona de 1992, cuando a partir de 1989 el regatista maonés tenía como entrenador de vela al polaco Andy Zawieja, quien le contó la historia de su padre, un integrante del arma de Caballería que falleció luchando contra la ocupación nazi de su país. Borrás quedó impactado con los relatos de su entrenador de vela que incluyen hechos ocurridos antes, durante y después de las dos guerras mundiales y que con la elaboración de la narración ficticia basada en hechos reales el autor sitúa las aventuras de los protagonistas en diferentes países como Alemania, Bélgica, Francia, Inglaterra e incluso España, concretamente en Menorca. «La novela empieza con una breve historia de las grandes dificultades y lo mal que siempre lo han pasado los polacos, no solo con los nazis y los rusos, sino también con los ucranianos», asegura Borrás.

Historia y ficción

En este sentido, el autor de «Tejados de cartón» señala que «fue Andy Zawieja, que en 1989 tuve de entrenador de vela, quien me contó al historia de su padre que murió luchando contra los nazis. Esta es el inicio de la historia y a partir de ahí empecé a construir un relato ficticio aunque con el trasfondo histórico de lo que sucedió realmente, por lo que al cabo de unos años me estuve documentando, puesto que no podía equivocarme sobre unos hechos históricos que son conocidos por todo el mundo. En esta novela histórica hay muchas historias, muchos sentimientos y también mucha música de aquella época».

El novel escritor asegura que empezó a escribir la novela hace ya diez años y que después de permanecer olvidada durante tres años, la rescató para continuar con el relato novelesco gracias a una serie de personas, entre ellas, menciona a «Almudena Yuste y Sol Ruiperez, que fueron las primeras en leerlo y me aconsejaron e intentaron convencerme de que valía la pena intentarlo. Con el tiempo llegaron las opiniones de Mercè Vidal y José Luis Morata, que renovaron mis fuerzas, así como el entusiasmo demostrado por José Antonio Ruiz, hasta que hace unos pocos meses José Vicente Marzal y su mujer Silvia me dieron el empujón definitivo y, al fin, me atreví a publicarla», asegura.

Una de las particularidades de la novela «Tejados de cartón» es que en un momento concreto el relato transcurre en Menorca, especialmente en El Fonduco, en el puerto de Maó, una zona portuaria de la ciudad natal del autor especialmente vinculada desde hace varias generaciones con su familia. «Cuando escribía la novela decidí que mi familia y la Isla tenían que aparecer en el relato, aproveché el hecho que la protagonista escapa hacia el sur para liberarse de la presión nazi, por lo que primero la hija de la protagonista y después ella misma viajan hasta la Isla», asegura.