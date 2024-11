Les fortificacions de La Mola i Sant Felip formen part d’un projecte amb altres de semblants de ciutats de tota la Mediterrània perquè la Unesco les declari Patrimoni Mundial.

Ahir una delegació menorquina va presentar al ministre de Cultura, Ernest Urtasun, el dossier previ de la candidatura. Estava formada pel president del Consell, Adolfo Vilafranca, el conseller Joan Pons Torres, i els batles de Maó i Es Castell, Héctor Pons i Lluís Camps. A la reunió hi havia també representants d’altres comunitats i ciutats implicadas, com ara Palma, Tortosa, Cartagena, Eivissa, el secretari general de Icomos-Espanya, Juan Antoni Mira, i el coordinador de la candidatura, Jordi Tresserras, que coneix molt bé la Menorca Talaiòtica que va aconseguir la declaració de Patrimoni Mundial.

Setembre de 2025

Hi queda un llarg recorregut per a presentar la proposta. L’objectiu és formalitzar la candidatura el setembre de l’any que ve. Ha de ser el Ministeri el que decideixi si opta per aquesta proposta per plantejar a la Unesco la declaració de Patrimoni Mundial. S’ha de completar la llista indicativa amb tots els béns que es volen incloure i protegir, entre els que hi seran La Mola i Sant Felip. S’ha de crear un comité científic de la candidatura, s’ha de celebrar un congrés internacional a Tortosa, formalitzar la candidatura en cada municipi amb béns inclosos i està previst promoure una associació de les ciutats participants en el projecte, a les que s’hi ha afegit a de Melilla. Hi ha proposta perquè hi participen també les ciutats d’Algèria Oran i Mazalquivir. A Malta i Itàlia existeix interès per un projecte encara en construcció.