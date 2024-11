Dotze joves estudiants de música d’entre 14 i 18 anys del Conservatori de Menorca i l’Escola de Música de Ciutadella van participar al llarg de la setmana passada en el nou programa de formació de l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca.

Segons informen des de la formació musical en un comunicat, des de l’inici de curs, els joves músics han anat rebent sessions individuals mentoritzades pels músics de l’OCIM. Tot aquest procés d’aprenentatge ha culminat amb la seva participació activa en el concert «Simfonia dels adeus» dels dies 22 i 23 de novembre al Teatre Principal de Maó i Teatre des Born.

El director Francesc Prat va escollir la peça «Lo frate ‘nnamorato de Pergolesi» per a introduir aquests alumnes en el repertori simfònic clàssic. Comenten des de l’OCIM que «l’experiència ha sigut enriquidora tant per a l’orquestra com per als estudiants. Amb aquest projecte l’orquestra pretén fer planter pel relleu generacional i ofereix l’oportunitat als joves músics de desenvolupar el seu talent musical en un marc professional».