L’abril de 1976, sense saber-ho i després d’un fet traumàtic com és la pèrdua d’un fill en un accident, els pares de l’odontòloga i ara escriptora, Mercè Morató, viatjaren a El Caire, on la seva mare va esdevenir protagonista, tant involuntària, com solidària, d’uns fets que ara veuen la llum. És a través d’«El cuadro», el llibre autobiogràfic que acaba de publicar i que esdevé un homenatge a la seva progenitora, a la vegada que una aportació particular, per tractar un tema com el dol.

Els fets que narra «El cuadro» van succeir fa gairebé mig segle a la capital egípcia, on Anton i Consol, els pares de l’escriptora, van arribar en un viatge organitzat per amics seus, coincidint amb el seu vint-i-cinquè aniversari de casats. Allà, «fent un cafè en una terrassa, la mare va veure com atropellaven un fillet que anava en bicicleta —relata l’autora— i es va aixecar corrents per anar a veure si s’havia fet mal». Per sort només va ser un ensurt i, «per consolar-lo, li va donar un bitllet, perquè es comprés una bicicleta nova». La sorpresa va arribar unes hores més tard, algú que havia vist l’escena «va aparèixer a l’hotel buscant la mare, amb un quadre, per agrair-li la seva generositat». De fet, així ho va fer constar sobre la pintura, amb unes lletres en anglès, que posen «Del poble egipci a Consol». «Aquesta història ha estat sempre ben present a casa, pels valors que ens van transmetre», diu Morató, qui anys després va iniciar una recerca ben complicada. «Vaig començar a cercar el pintor, per les xarxes socials, escrivint a les galeries d’art d’El Caire, llegint articles de diari». La tasca no era gens fàcil, però «el vaig trobar, es deia Mahmud Mabrouc, i no era un pintor, era un assessor del ministeri d’arqueologia [d’Antiguitats]», amb el qual va aconseguir contactar. «No se’n recordava del quadre, però quan va veure la firma va saber que era seu» i, des de llavors, les dues famílies han mantingut una relació cada cop més estreta, amb trobades a Egipte, a Espanya i a Menorca, on ja saben que hi ha l’escultura egípcia de l’Imhotep. El llibre i el dol «El llibre és un homenatge a la mare, però també treballa el dol. Perquè aborda el procés que la família va haver de superar per la mort d’en Toni, el germà major de l’escriptora. Fa pocs dies, «El cuadro» s’ha presentat a Ca n’Ángel, as Mercadal, on viu Morató. Allà va comptar amb la presència de l’artista japonesa Kaori Ishihara, qui va oferir una actuació de bols. Va presentar l’acte Ana Haro, que imparteix els tallers de narrativa als quals s’apuntà Morató «per escriure aquesta història» i on «he descobert amb l’escriptura una nova etapa de la meva vida».