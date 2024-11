Una vintena de glosadors es disputaran avui el X Torneig de Glosa 2024, un certamen dedicat enguany a la figura del glosador i recuperador a Menorca d’aquest art de la improvisació oral, Miquel Ametller, desaparegut el passat 20 d’octubre.

Amb la seva figura com autèntic referent de la glosa menorquina, l’associació Soca de Mots ha dissenyat l’itinerari de la competició, amb diverses rondes eliminatòries fins a obtenir el guanyador, ja al vespre.

Pròpiament, el torneig començarà a les 16.30 hores, però abans, des de les 12, el Bar Peri acollirà un vermut de glosat.

Amb l’escalfament fet, havent dinat hi haurà la fase classificatòria amb un glosat per grups a Cas Jubilats, que continuarà amb diverses rondes classificatòries. A les 18 hores l’acció es traslladarà al Bar Sa Branca, i una hora més tard al Bar Peri. D’allà en sortiran els glosadors finalistes, que a partir de les 20 hores es disputaran el torneig al Saló Verd, de la localitat migjornera.

Serà, idò, un capvespre intens de gloses, per al qual es comptarà amb Anna Miquel Bono i Tomeu Cifré ‘Fus’ com a presentadors i conductors del campionat, marcant l’itinerari previst.

El torneig es planteja com una sèrie de reptes i proves, ideades per Cifré, on cada glosador, en solitari o en grup, haurà de posar a prova la seva capacitat d’inventiva a l’hora de crear mots ocurrents i impactants, com és habitual, que el públic assistent podrà gaudir.

El guanyador d’aquesta desena edició del certamen s’endurà de premi una fogassa de formatge Quintana i un parell d’avarques de l’empresa local Mibo, que col·laboren habitualment amb aquest esdeveniment, dedicat enguany a un personatge cabdal com Miquel Ametller, contribució que evità dècades enrere el defalliment de la glosa menorquina.