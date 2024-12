Dues obres de gran format del pintor Pol Marbán, que pertanyen a la seva darrera sèrie «Step Beyond», formen part de l’exposició col·lectiva que demà passat dia 3 de desembre s’inaugura a l’Art Miami 2024, la fira d’art contemporani de més llarga durada a la ciutat nord-americana i la segona fira amb més assistència a nivell mundial. «Tenc el compromís de, en cas que hi hagi vendes, destinar el 10 per cent dels beneficis en equipar amb juguetes didàctiques i artístiques les escoletes de les zones afectades per la DANA de València», assegura Marbán.

La participació del menorquí Pol Marbán en l’Art Miami 2024, com a un dels artistes representants d’OMSA Gallery, li permetrà que el públic nord-americà i també d’altres països puguin admirar dues de les vuit obres en què l’artista explora un futur utòpic amb el canvi climàtic que ha arribat al seu clímax, en què la ciutat de Nova York esdevé en una urbs tropical, una temàtica que aquest passat divendres va generar expectació entre els participants durant la jornada de muntatge de l’exposició col·lectiva, segons va assegurar ahir des de Miami el mateix artista. Marbán recorda que la sèrie «Step Beyond», que es caracteritza pel seu colorisme impactant i la pinzellada solta, parteix d’agafar un món imaginari on fa 40 anys que el canvi climàtic ja ha arribat al seu clímax, en aquest cas Nova York s’ha transformat en una ciutat tropical on la vida s’ha adaptat a la nova realitat, amb la combinació dels grans gratacels i els canals, en una ciutat invadida per les palmeres i la vegetació i la fauna tropicals. Muntatge el passat divendres de l’exposició a la fira Art Miami 2024. Els visitants de l’Art Miami es faran a la idea, mitjançant les dues obres elaborades des d’una illa mediterrània, d’un futur no tan pessimista que resultarà del canvi climàtic, en què la humanitat no tindrà més remei que adaptar-se a la nova realitat. Creació Paul Marbán va crear la sèrie pictòrica «Step Beyond» a partir del setembre de 2023, en què va deixar enrere els tons grisos, negres i verds de la doble sèrie anterior «Distopia» i «Journey» que va exposar l’estiu de l’any passat a Atica Art Gallery, a Maó. En la nova sèrie, del que dos quadres s’exposaran a la cita de Miami, l’artista va optar per una visió més optimista del futur i, per tant, amb un major predomini del color, una mostra que també es va poder contemplar entre els dies 6 de juliol i 9 de setembre a la mateixa galeria al port de Maó. Una cita artística amb cent seixanta-sis galeries de més de vint països Art Miami 2024 compta enguany amb la participació de cent seixanta-sis galeries de més de vint països d’arreu del món, la majoria dels Estats Units, però també d’Itàlia, Alemanya, Regne Unit, Espanya, França, Singapur, Colòmbia, Veneçuela, Canadà, el Japó, Dinamarca, Suïssa, Països Baixos i Israel, entre altres. Aquesta fira és reconeguda com una destinació líder per a l’adquisició de les obres més importants dels segles XX i XXI.