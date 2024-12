El glosador Vicenç Marí es va imposar a la glosadora Margalida Adrover el passat dissabte en la final del IX Torneig de Glosa, organitzat per Soca de Mots i celebrat as Migjorn Gran a la memòria del glosador recentment desaparegut Miquel Ametller, que enguany ha comptat amb la participació de vint-i-set glosadors i glosadors de Menorca i Mallorca. Per tant, Marí i Adrover van repetir la mateixa final de 2019, en què Marí també va ser el guanyador.

Les intervencions dels glosadors es van fer en diferents bars del poble. | Katerina Pu

Els participants en el IX Torneig de Glosa van passar una sèrie de reptes sorprenents i innovadors per posar a prova la seva capacitat d’inventiva en una competició que va ser presentada per la ja habitual Anna Miquel Bono i el mallorquí i creador de les proves Tomeu Cifré ‘Fus’, que durant la jornada van conduir glosadors i públic al llarg de l’itinerari preparat per l’associació Soca de Mots: al migdia, es va celebrar un vermut glosat al Bar Peri per continuar en haver dinat i després de les inscripcions, l’inici de la fase classificatòria amb un glosat per grups a Cas Jubilats seguit de les proves eliminatòries a les 18 h al Bar Sa Branca, a les 19 h al Bar Peri, per acabar a les 20 h al Saló Verd.

Els vuit finalistes del torneig de glosa van ser Zès Coll, Xavi Triay, Margalida Adrover, Vicenç Marí, Sergio Vinent, Miquel Àngel Adrover, Toni Rotger i Gerard Abelairas Villalonga, de qui s’ha de destacar la seva participació per ser un fillet de vuit anys, que va fer totes les proves i, de fet, va ser un dels vuit finalistes. Com a anècdota, s’ha de dir que fins i tot va desqualificar a la seva mare, la glosadora i sonadora Annabel Villallonga i també la seva parella.

Els glosadors Sergio Vinent i Zès Coll en un moment de la vetllada. | Katerina Pu

Final

La prova final del torneig va ser un mà a mà entre Margalida Adrover i Vicenç Marí, en què Marí es va imposar a Adrover, essent aquesta la seva segona victòria en les nou edicions del torneig de glosa. Marí va rebre les avarques, mentre que Adrover, una fogassa de formatge.

La presidenta de l’associació Soca de Mots, Annabel Villalonga, ha destacat la gran participació de glosadors i glosadores, a més de la major afluència de públic en els diferents bars on es celebren les proves, així com la gran final en el Saló Verd de la població migjornera. «Va anar molt bé, va ser una gran festa com cada any, i he de destacar la gran participació tant d’homes com de dones. Va ser un capvespre molt entretingut, amb la participació vint-i-set glosadors i glosadores, quan en un principi s’havia previst una vintena, però a darrera hora es van apuntar més de Menorca i al final també van venir més de Mallorca. La gran participació va fer que tot anés un poc endarrerit, però va anar molt bé. El Torneig de Glosa des Migjorn Gran s’ha convertit en una cita ineludible en l’àmbit de la glosa al llarg de l’any», assegura Villalonga.

El públic en una de les votacions amb els glosadors d’espatlles.

Jovent

La presidenta de Soca de Mots també assenyala la importància de donar a conèixer la glosa entre els més joves i animar-los perquè aprenguin l’art d’improvisar, a més de destacar en l’edició d’enguany la participació de dues joves promeses, perquè a part del seu fill Gerard també va participar Jaume Pons, un jove de 16 anys, que és alumne del glosador Zès Coll. «A veure si cream un poc de precedent i de cada vegada la glosa arriba més als fillets i filletes. Ho vam comentar que seria ideal un dia poder organitzar també un torneig de glosa amb fillets i filletes, per desgràcia encara no són prou, tant de bo un dia poguéssim fet un torneig per a petits, ho intentam, jo mateixa faig molts de taller a les escoles, són tallers de dues hores, els agrada, però tampoc és suficient», assenyala.