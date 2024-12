Els concerts de Nadal i de Reis de les bandes de música de Maó i Ferreries suposaran l’entrada d’aire jove al seu capdavant, amb la incorporació de dos directors novells. A la ciutat de llevant, Paul Coll Tulloch agafa el relleu de Miquel Llario, i al poble del peu de s’Enclusa Maria Torres Florit substituirà Josep Colom en les actuacions dels dies 3 i 4 de gener, a l’Auditori ferrerienc.

No és nou que, a Menorca, joves músics agafin el timó de bandes municipals. Ho han fet abans, entre altres, Joan Mesquida a Ciutadella, Litus Arguimbau as Mercadal, o Isaac Mascaró as Migjorn Gran. Un llistat al qual s’afegeixen ara dos músics de 26 i 27 anys, Paul Coll i Maria Torres.

Paul Coll arriba a Maó amb l’experiència d’haver dirigit orquestres.

El músic maonès és director d’orquestra i trompista. S’inicià a la Banda de Maó i continuà estudis de trompa a la Guildhall School of Music & Drama de Londres. Va ser allà on descobrí la seva vocació com a director, amb el mestratge de TimothyRedmond i Emmanuele Moris i fundant la Renaissance Orchestra. També va ser director assistent de Simon Wills, abans de continuar la formació amb Salvador Brotons a l’Esmuc de Barcelona. Més tard, va convertir-se en el director més jove a liderar un festival d’òpera al Regne Unit, el Dorset Opera Festival.

Per la seva part, la ciutadellenca Maria Torres va sortir del Conservatori de Menorca i va fer el grau superior de clarinet al Conservatori Superior del Liceu. Més tard marxà a Dinamarca, on formà part de la Royal Danish Academy of Music. També allà va ser membre de The Danish Youth Ensemble, fent gira per Rússia i Dinamarca, i el 2020 va entrar a l’Orquestra Metropolitana de Barcelona. Conscient del difícil que és obrir-se camí com a clarinetista, el 2022 va iniciar, amb José Rafael Pascual Vilaplana, una formació de direcció de banda a València, bressol d’aquestes agrupacions musicals. «Des del primer dia em va encantar», admet la menorquina, qui, igual com Paul Coll, ha combinat la formació fora de l’Illa amb la col·laboració amb diferents bandes de música de Menorca.

Un repte

Torres s’ha format en terres valencianes, «allà duen les bandes de música en les venes». També a Menorca «hi ha molta tradició» i «és interessant, perquè es combina la veterania amb la joventut».

«Dirigir és totalment diferent que tocar el clarinet, has de conèixer el funcionament de tots els instruments, les diferents tècniques de tocar cada un», diu la intèrpret. «Serà la primera vegada que dirigiré una banda en un concert, més enllà de pràctiques que he fet amb diferents bandes de València».

Després d’aquest concert, continuarà com a directora assistent a la Banda de Ferreries, al costat de Josep Colom, el director titular.

Maria Torres substitueix Josep Colom en les dues actuacions del Concert de Reis de la Banda de Ferreries.

A l’altre cap de l’Illa, Paul Coll, agafa amb gust la batuta de la Banda de Maó. Allà, la directiva sabia que el músic havia tornat a Menorca i que dirigir era una il·lusió seva. «Per jo és un repte molt interessant, perquè les bandes tenen molta tradició a l’Illa i és una responsabilitat grossa».

En el seu cas, «venc del món de les orquestres i de l’òpera, tenc una visió de la música un poc diferent». Perquè, explica, «he dirigit música contemporània, òpera», amb una trajectòria «diferent d’altres directors de banda». Però té clar que «la música és música, és donar sentiments a través dels instruments, i és igual si és un grup gros, una banda o una orquestra».

De la feina com a director, destaca la funció d’unir el col·lectiu, «per unificar idees; abans el director era la figura central, ara és més democràtic, s’accepten idees de tots, l’objectiu del director és motivar els músics per treure el millor de cada instrument», conclou.