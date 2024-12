El 2025, el Teatre des Born celebrarà 150 anys, efemèride que arribarà amb vint espectacles i trenta funcions, del 4 de gener al 14 de juny. Destaquen grans noms del teatre i la música, com Sílvia Pérez Cruz, Marco Mezquida o Jordi Boixaderas, en una programació que fa visible la feina d’entitats i companyies locals, com l’OCIM o el grup Entre Bambolines. A més, inclou l’acte institucional de Sant Antoni de l’Ajuntament de Ciutadella.

Del món del teatre hi ha espectacles de tota mena, des de la tragicomèdia «Els bons», que dirigeix Paco Mir, amb Jordi Boixaderas i Ramon Madaula com a intèrprets, fins a «Altsasu», de María Goiricelaya. Entremig apareixen espectacles de teatre gestual («Forever»), de titelles («El monstre de colors»), teatre documental («A la deriva») i d’objectes («Sabates noves» i «An-Ki»). També hi ha «En mitad de tanto fuego», text d’Alberto Conejero que dirigeix Xavier Albertí; «El malalt imaginari», de Sergi Baos; «Tots ocells», dirigit per Oriol Broggi i amb la menorquina Queralt Albinyana entre el repartiment; «Rumores árticos», de la companyia del Quebec La Ruée vers l’Or; o el muntatge «Un senyor damunt un ruc», del grup local Entre Bambolines.

Música

Entre l’oferta musical hi ha la visita, el 8 de març, de la catalana Sílvia Pérez Cruz, amb la seva guitarra, amb l’espectacle «Sola». I la setmana següent passarà pel Teatre des Born un pianista que ha compartit amb ella escenari i disc («MA Live in Tokyo», 2021), Marco Mezquida, acompanyat de Juan Gómez ‘Chicuelo’ dins del Menorca Jazz 2025. Edició que inclou altres concerts, de Richard Bona & Alfredo Rodríguez Trio i el Julian Lage Trio.

L’apartat musical el completen «L’amor de les tres taronges», de l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca, amb la participació de l’actor Àlvar Triay; i el concert de música indie-pop i rock progressiu dels autòctons Dahlia i Alanaire. Abans, el 18 de gener, Pedro Sánchez Tuomala presentarà el seu primer disc en solitari, «No em veus brillar de nou?», amb Leonmanso i la seva banda.

La dansa és present amb sis espectacles. El primer, el 14 de març, serà la gala solidària a favor de l’Associació de Familiars i Amics per a la Salut Mental de Menorca (Afasme), de la mà de l’Escuela de Baile de la Casa de Andalucía de Menorca. I seguiran la producció «Los perros», premi a la millor coreografia de la crítica catalana 2023; la gala de dansa clàssica de l’International Ballet Company, amb fragments d’obres com «El llac dels cignes» o «El trencanous»; o «Asir», l’espectacle d’Alba Estudi de Dansa i l’Associació Escenari. Les escoles Art en Moviment i Carmen Estela faran les actuacions de fi de curs el juny.

Maig serà el mes del clown i el circ. Passaran per l’escenari «Lady Panda», de Clara Poch i Mumusic Circus, Premi Zirkòlika 2023 i candidat als premis Max i Talía de 2024; «B.O.B.A.S», de la Companyia Jimena Cavalletti i del Festival Internacional de Pallassos de Cornellà; i l’espectacle de final de curs de S’Espai de Circ.

L’assistència creix més d’un 15 per cent amb 22.000 espectadors Falten sis espectacles per tancar l’any i al Teatre des Born ja apunten les bones dades de 2024. Han passat per la sala 22.090 espectadors, és a dir, més d’un 15 per cent més que el curs anterior. El muntatge que més seients ha venut ha estat la sarsuela santjoanera «Foc i Fum», amb 1.060 espectadors, seguit de «La Clika» (731 persones), el concert de Chiara Oliver (712), l’actuació de Dàmaris Gelabert (672) o el xou «Strafalari» del Mag Lari (671). I cinc concerts van esgotar entrades en temps rècord, els de Marco Mezquida, Chiara Oliver, Coque Malla i la Banda de Ciutadella, Lucero Tema & Xavier de Maistre i «Nio», de Momi Maiga.