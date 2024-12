Las fiestas se acercan y con ellas los tradicionales conciertos navideños. Una temporada que arrancó el pasado fin de semana y se prolongará hasta el 4 de enero. A continuación, algunas de las citas más señaladas que tenemos para disfrutar del sonido típico de estas fechas.

Conservatori Professional de Música i Dansa de Menorca

Los alumnos y profesores del centro educativo de referencia en la Isla se encargarán de cumplir con la tradición navideña este viernes (20 de diciembre, 19 horas) en el Teatre Principal. La Banda interpretará tres piezas: «Ponteareas», «Wind on the hill», «Oye como va». Y La orquesta hará sonar otras tantas composiciones: «Brook Green Suite», «Intermezzo» de «Cavalleria Rusticana» y, junto al coro, un cierre que enlaza «Adeste fideles», «El Cant dels Ocells» y «Noche de Paz».

Banda de Música de Maó

La formación musical regresa un año más por Navidad al Teatre Principal (21 de diciembre, 20.30 horas), y lo hace en una cita especial al estrenarse al frente de la banda su nuevo director, el joven Paul Coll. Un espectáculo que este año lleva por título «Winter Wonderland», con un repertorio «lleno de emoción y diversidad musical», avanzan, y como no podía ser de otra forma, con ecos navideños, melodías con aires de músicas del mundo, toques de Broadway y villancicos tan populares como «Sleigh Ride».

Capella Davídica

La coral de la Catedral de Menorca no hará este año, en el que ha celebrado su 80 aniversario, su tradicional concierto ya que está preparando otro gran proyecto, pero fieles a su compromiso con la Navidad sí que protagonizarán este sábado (21 diciembre) un animado pasacalles con música típica de la época («Joia en el món», «Santa nit» o «Adeste fideles», entre otras). El conjunto iniciará su ruta a las 11.15 horas en geriátrico para continuar en Santa Clara, pasar por la Plaça de la Catedral y concluir en la Plaça del Mercado.

Banda de Ciutadella

«Un Nadal romàntic» es esta Navidad la propuesta elegida por la formación dirigida por Joan Mesquida, un espectáculo, señalan, en el que la música «abrazará cada uno de los corazones presentes y los transportará por un momento a un nuevo mundo». El toque romántico lo pondrán las partituras de compositores como Dvorak, Shostakovich, Oscar Navarro, Bizet o Jacob de Han, entre otros. Doble cita en la Sala Multifuncional el próximo fin de semana, pero con todas las entradas ya vendidas.

Banda des Mercadal

La agrupación se subirá este domingo (22 de diciembre, 18 horas) al escenario de la Sala Multifuncional para ofrecer un concierto navideño que se dividirá en dos partes. En la primera sonará «The Island of Light», una obra compuesta por José Alberto Pina inspirada en Menorca. A continuación, también bajo la batuta de Litus Arguimbau, enlazarán cinco canciones en una misma historia, que empezará con «El silencio» y «Melancolía», de Roy Etzel y terminará con el «Hey Jude» de The Beatles. Un concierto solidario a favor de a la Societat Musical d’Algemesí (Valencia).

Cant de la Sibil·la

Nueva cita con la tradición y tres conciertos programados, todos ellos con la voz de Maria Camps. El primero será el 23 de diciembre (19.30 horas) en la iglesia de Santa Maria de Maó y contará con el apoyó de Tomé Olives en el órgano y el trompetista Vicent Garcia. Al día siguiente, Nochebuena, el canto declarado como patrimonio cultural de la humanidad sonará en la Catedral (19 horas), donde Camps estará respaldada por la Capella Davídica, mientras que Olives repite al órgano. Y esa misma tarde (20.30 horas), en Santa Eulàlia de Alaior, con Toni Pons como organista, la tercera cita.

Grup Filharmònic de l'Ateneu

La agrupación llega este año con novedades, y es que más allá de su tradicional concierto en el Orfeó Maonès (28 de diciembre, 20 horas) ofrecerá un segundo recital en la Sala Multifuncional de Es Mercadal (29 de diciembre, 19 horas). A las órdenes de Tomàs Rosselló, interpretarán la «Obertura Coriolan» de Beethoven, el concierto número 1 para trompa y orquesta de Strauss, con Maria Caules como solista, «Danses hongareses» de Brahms y como colofón una suite de «El fantasma de la ópera».

Banda des Migjorn Gran

En esta localidad, el concierto de Navidad tendrá sabor cinematográfico, especialmente en el campo de la animación (Disney y Pixar). La formación, también dirigida por Tomàs Rosselló, ha elegido cerca de una decena de piezas que abarcan desde clásicos como «El libro de la selva» a títulos que se han convertido en todo un icono en los últimos tiempos, como «Frozen», pasando por «Aladdin», «El Rey León» o «Cómo entrenar tu dragón», entre otras banda sonaras. La cita, en el Polideportivo (27 de diciembre, 20 horas).

OCIM

Este año, el tradicional concierto de fin de año de la Orquestra de Cambra Illa de Menorca (OCIM) llega con aires de las veladas de París, uno de los centros musicales más destacados a lo largo de los siglos. Valses y polcas bajo la batuta de Francesc Prat, con el título de «Réveillon» y piezas de compositores como Haydn, Strauss, Fauré y Waldteufel. Una fiesta que, como es costumbre, llega con una cita doble en el Teatre Principal de Maó (29 de diciembre, 20 horas) y Teatre des Born (30 de diciembre , 20.30 horas).

Banda de Ferreries

La agenda musical festiva comienza a entrar en su recta final con el «Concert de Reis», en esta ocasión con la joven Maria Torres Florit a la batuta en sustitución de Josep Agustí Colom. La formación abordará un repertorio principalmente del siglo XX, con partituras de Thomass Doss, Jan van der Roost, Alfred Reed o Emilio Cebrián Ruiz. Un viaje repleto de «ritmo, color y emoción» en doble sesión (3 de enero, 21 horas) y (4 de enero, 20 horas) en el Auditori.

Banda de Alaior

El colofón llegará con el concierto que acogerá el Convent de Sant Diego (4 de enero, 19.30 horas). El director de la banda, Andriy Lemekh, se ha decantado este año for un repertorio dividido en dos partes. Arrancará con una selección de partituras de bandas sonoras («Harry Potter», «El señor de los Anillos» y «Beowulf») y a continuación sonarán «Arabesque» de Samuel R. Hazo y «Dream in The Silent Night» (arreglo de Toshio Mashima) con la participación de Quartet Vocal Operalis.