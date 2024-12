Els alumnes dels graus elemental i professional i el professorat del Conservatori Professional de Música i Dansa de Menorca van oferir aquest divendres el concert de Nadal al Teatre Principal de Maó, amb la participació de la banda de música, de l’orquestra de cordes i de la coral del centre educatiu.

El concert va comptar amb la participació d’uns dos-cents alumnes i de sis professors i va estar dividit en dues parts. A la primera va actuar la Banda de Música del Conservatori amb la interpretació de les següents peces: «Pontereares», de R. Soutullo Otero, «Wind on the Hill», de N. Wada, i «Oye como va», de Tito Puente amb arranjaments de P. Murtha. En la segona i tercera peça s’hi van incorporar dalt l’escenari els alumnes de 3r i 4t del grau elemental de vent que van tocar conjuntament amb la banda, quan normalment només solen pujar els alumnes de professional.

A la segona part, va actuar l’orquestra de cordes del Conservatori amb la interpretació d’una sèrie de peces orquestrals: «Brook Green Suite» (prelude, air, dance), de Gustave Holst; «Intermezzo» de «Cavalleria Rusticana», de Pietro Mascagni; i «Palladio», de Karl Jenkins. A partir d’aquest moment, s’hi va afegir el cor del Conservatori que juntament amb l’orquestra de cordes van interpretar tres peces més, com són «Adeste fideles», de John Reading, «El cant dels ocells», de Pau Casals, i finalment «Stille Nacht, heilige Nacht», de Joseph Mohr i Franz Xaver Gruber.

Programa

Una de les novetats del concert d’enguany està lligada a l’edició del programa de mà, segons assegura la directora del Conservatori, Mar Vidal, donat que se li ha volgut donar una vida més enllà com a postal de felicitació de Nadal. Per aquest motiu, el centre educatiu va convocar un concurs de postals musicals nadalenques adreçat als alumnes de 1r i 2n del grau elemental, seleccionant quatre d’elles, en què per un costat és la felicitació nadalenca i per l’altre és el programa del concert. «Amb l’organització del concurs de postals musicals nadalenques hem volgut fer partícips els alumnes més petits que no tenen la formació ni el nivell per poder pujar dalt l’escenari. A més, una vegada acabat el concert, tothom que vulgui pot penjar aquestes postals-programes a l’arbre de Nadal», apunta Vidal.