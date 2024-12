Un repertori format per peces musicals dels compositors francesos Charpentier, Fauré i Waldteufel, a més d’altres de fora de França que hi han treballat o hi han trobat font d’inspiració, com Haydn i Strauss, sonarà amb la mestria de l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca (OCIM), dirigida per Francesc Prat, el diumenge dia 29 i dilluns dia 30 en el Teatre Principal de Maó i el Teatre des Born de Ciutadella.

El doble concert de Cap d’Any de l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca a Maó i Ciutadella s’ha convertit en una cita ineludible per als amants de la música amb majúscules. En aquesta ocasió, l’OCIM ha preparat un programa inspirat en un dels centres musicals europeus més importants, París, on la festa ha anat plena de rauxa i elegància a través de totes les èpoques, per la qual cosa el títol del concert no podia ser un altre que «Revéillon!».

El programa que interpretarà l’orquestra de cambra, dirigida per Francesc Prat i composta per una quarantena de músics, està format per les següents obres: Preludi de «Te Deum», H.146, de Marc-Antoine Charpentier; «Simfonia núm. 85 en si bemoll major» ‘La Reina’, de Franz Joseph Haydn; «Carnaval de Paris» (galop), op.100, de Johann Strauss I; «Les Patineurs» (vals), d’Emile Waldteufel; «Pavane», op.50, Gabriel Fauré; i finalment «Champagne Polka», op.211, «Annen-Polka», op.117, i «Trisch-Trasch Polka», op. 214, de Johann Strauss II.

La Reina

El director musical Francesc Prat ha subratllat que el programa escollit per aquest doble concert és una excel·lent ocasió per conèixer i apreciar la música dels compositors que amb les seves obres van triomfar en les vetllades del París de l’època, concretament la Simfonia núm. 85 va ser una de les preferides de maria Antonieta, per la qual cosa a l’obra se la coneix com a ‘La Reina’.

Per altra banda, en el transcurs del concert de Cap d’Any l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca anunciarà els grans títols simfònics que ha programat per a la temporada 2025.