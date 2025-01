L’Agència Menorca Talaiòtica impulsarà la continuació de les excavacions al sector nord-oest del poblat de Trepucó iniciades als anys 80, amb l’objectiu de recollir noves dades arqueològiques i, alhora, millorar les condicions de conservació de les estructures i museïtzar aquesta zona, per tal d’incorporar-la al circuit de visites del jaciment.

Aquest projecte es podrà dur a terme gràcies a l’aportació de 562.007,55 euros anunciada pel Govern central, amb fons del Programa 2 per cent Cultural. Quantitat que representa el 75 per cent del total de la inversió, que és de 749.343,40 euros. Els 187.335,85 euros restants els aportarà el Consell insular dins d’aquest 2025.

La subvenció estatal arriba després que el 2023 la sol·licités l’Agència Menorca Talaiòtica, davant dels ministeris de Transports i Mobilitat Sostenible i d’Habitatge i Agenda Urbana.

Prospeccions

El projecte preveu finalitzar les excavacions iniciades quatre dècades enrere en aquest sector de titularitat pública i que forma part del poblat de Trepucó, un dels monuments de la Menorca Talaiòtica declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco.

L’àrea que serà objecte d’estudi és propera a la zona esportiva de Bintaufa, on hi ha un talaiot amb un passadís intern, un bastió de la muralla i una zona domèstica.

Les excavacions han de permetre conèixer millor l’estructura interna del talaiot i revelar incògnites sobre la seva funció, seguint les recomanacions de la Unesco, que posava l’accent en la necessitat de disposar de més dades sobre unes construccions considerades úniques.

Igualment, es preveu actuar per frenar l’erosió que afecta aquest sector i recuperar així informació abans que no es pugui perdre. També contempla el projecte estudiar el bastió, per poder comparar les dades amb la d’altres jaciments, com el de Son Catlar, a Ciutadella.

Patrimoni Mundial

L’aportació estatal per aquest projecte a Trepucó arriba gràcies a la inclusió de la Menorca Talaiòtica en la Llista de Patrimoni Mundial de la Unesco.

Per al conseller insular de Cultura i Patrimoni, Joan Pons Torres, aquesta «subvenció és una fita important per a la nostra tasca de conservació i difusió del patrimoni talaiòtic». I és que, afirma, les investigacions que es duguin a terme han de permetre «aprofundir en el coneixement del nostre passat, garantir la preservació d’aquest llegat i posar-lo a l’abast de tothom».

L’aportació per a Trepucó s’afegeix a la subvenció directa de 437.105,76 euros que el Ministeri de Cultura va concedir l’estiu passat, per dur a terme intervencions arqueològiques als jaciments de Trepucó i Son Catlar.