Els passats dies 3 i 4, a l’Auditori de Ferreries va tenir lloc l’habitual concert de la Banda de Música. Aquest concert, esperat per a molta gent, una vegada més va deixar clar l’estat de gràcia en què es troba la Banda del poble, així com del nivell musical que es respira amb les actuacions d’aquestes formacions a nivell de tota l’Illa. Les escoles de música són autèntics motors dinamitzadors de joventut amb ganes de fer música i l’aixequen a un nivell que no era habitual fa una vintena d’anys.

El concert va començar amb les paraules del president de l’entitat, Damià Rotger, que després de donar la benvinguda al públic va presentar als quatre joves que actuaven per primera vegada amb la banda. Seguidament va fer uns agraïments a la directora substituta, Maria Torres Florit, que es va estrenar a Ferreries amb nota alta. La directora substituta de la banda, Maria Torres Florit. | MANEL FEBRER Amb l’auditori ple fins a la bandera els dos dies, el concert ja es va iniciar de manera sorprenent, donant la benvinguda musical als oients amb l’obra més modernista. Una composició d’aquest segle XXI de l’austríac Thomas Doss. Una obra contemporània que ens endinsava en un viatge ple d’harmonies sofisticades i càlides. Així com moltes vegades veiem encetar els concerts amb alguna peça per escalfar els instruments i l’audiència, en aquest cas Maria Torres ens sorprenia amb aquesta obra que es va interpretar amb una gran solidesa i virtuosisme. La següent proposta venia amarada de música jueva amb aires orientals. «Rikudim» és una suite en quatre moviments basada en danses jueves. Aquestes danses venien impregnades d’alegres melodies que et transportaven i enfonsaven dins unes tradicions exòtiques. A continuació, «A festival preludi», obra del reconegut compositor americà Alfred Reed, una vegada més exigia de la banda màxima concentració per interpretar els compassos de l’obra. L’obra «Rivieren-Cyclus», del compositor Arie Malando, també coneguda com «Els Rius», és una obra descriptiva sobre els rius Negre, Orinoco i Chubut, tots tres d’Amèrica del sud. Les melodies venen amarades de ritmes tropicals i complementen una partitura plena de bellesa. A continuació es va interpretar el pasdoble «Chulumbelerias» d’Emilio Cebrián Ruiz. Aquesta obra és un homenatge a la música de carrer i reflecteix l’essència festiva i popular de la tradició espanyola. Cebrián és un reconegut compositor de música per a bandes de la primera meitat del segle passat i que les seves obres, com es pot comprovar, es mantenen encara fresques i amb una energia espectacular. I amb la darrera obra del programa, Maria Torres ens presentava un dels «Danzons» d’Arturo Márquez. Aquesta obra, estrenada el 1994, és una de les més emblemàtiques de la música mexicana contemporània. Un homenatge a aquest gènere musical cubà que tant va arrelar a la cultura de Mèxic. Aquesta partitura carregada de ritme i perfectament interpretada per la Banda, va agradar molt al públic assistent que culminava amb un llarg aplaudiment per a la directora i la Banda de Música de Ferreries. Per acabar, i després d’unes breus paraules d’agraïment de Maria Torres al públic i al grup de músics, es va interpretar una selecció festiva de nadales populars espanyoles. Amb aquest concert de Reis, una vegada més, la Banda va demostrar estar en un perfecte estat de salut musical i sobradament preparada per encarar reptes com el present concert, d’una dificultat considerable. Va servir també aquest concert per donar la benvinguda a una excel·lent directora, amb un futur esperançador i a la que desitgem un venturós camí en el món de la direcció. Sens dubte, la brillantor d’aquests dos vespres ens demostren que serà així.