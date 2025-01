Devuit bandes, 120 músics i nou concerts conformen el 27è Menorca Jazz Festival que organitzat per Jazz Obert, es celebrarà del 6 de març al 31 de maig en diferents escenaris de Maó, Ciutadella, es Mercadal i Sant Lluís. Tretze setmanes del millor jazz en què Cécile McLorin Salvant i Chicuelo-Marco Mezquida donen llustre a un cartell amb artistes nacionals i internacionals.

La nova cita amb el jazz compta d’entrada amb dues actuacions estel·lars en el primer mes. La compositora i cantant nord-americana Cécile McLorin Salvant oferirà el 6 de març un concert en què fusiona les tradicions folklòriques amb el jazz, el blues, el vodevil o la música barroca al Teatre Principal de Maó.

Nou dies després, el festival es trasllada al Teatre des Born amb l’actuació de Chicuelo-Marco Mezquida que presentaran el nou disc «Del Alma», el tercer creat a quatre mans, en què el pianista menorquí i el guitarrista català, amb el percussionista Paco de Mode, tocaran set temes plens de sons de jazz, flamenc, pop, clàssics i folklòrics.

I el 29 de març, la Sala Multifuncional des Mercadal acollirà el concert de Víctor Carrascosa Quintet que oferirà noves textures i una veu innovadora del guanyador de concurs de jazz de Joventut Musical Espanya.

El grup internacional Daahoud Salim Quintet, mereixedor del Premi Plataforma Jazz Espanya, mostrarà el 5 d’abril el seu directe ple d’energia a la Sala Albert Camus, de Sant Lluís, en un concert que predomina la música basada en composicions de Daahoud.

Dues setmanes després, una combinació de ritmes africans amb jazz, pop, bosa nova, afrobeat i funk omplirà el Teatre des Born amb l’actuació de Richard Bona Trio.

Cap de setmana

El llarg cap de setmana de l’1 al 4 de maig tindrà lloc el ‘Menorca Lindy Exchange 2025’, amb tot un seguit de propostes diàries de visites culturals, ballades i jazz a les Salines de la Concepció, des Mercadal, la Sala Canal Salat, recorregut pel nucli antic de Ciutadella, la plaça des Pins i Jazzbah, amb la participació de Carolina Reapers Swing, MeLx Marching Swing Parade, La Dolce Swing Band, MeLx Swing Allstars, Big Band des Mercadal, i els DJ Martí Segalas i Naty Brown.

Les tres següents propostes del mes de maig incideixen en l’actuació dels joves músics, una festa amb bona música i el jazz didàctic. Així, el dia 10 ‘Novíssims del Jazz’ mostrarà la música de Combo Estussy i Kinkfolk al Teatre Casino Nou; ‘Picnic Vega Jazz’ acollirà el dia 24 la cita amb The Gramophone Allstar Big Band, Our Five Band i Pep Garau Sextet al Palmerar de Cala en Blanes; i el dia 31, ‘Jazz Didàctic’ permetrà gaudir amb Original Dixieland Sedajazz, que pertany a una escola de Sedaví, població afectada per la passada dana, en una actuació al pla de Sant Joan.

El Festival també inclou el jazz al cinema, la projecció el març de «Blue Giant» a Ocimax (dia 20) i Cinemes Moix Negre (dies 18 i 20), i l’abril amb el documental «Posa una big band a la teva vida: The Gramophone Allstars Big Band» amb la presència del seu director Jep Jorba.