El debat sobre la digitalització i les noves tecnologies, amb la creixent influència de la Intel·ligència Artificial, és una de les propostes culturals més destacades de la programació de la primera temporada d’enguany de la Sala Albert Camus, de Sant Lluís, que entre el 18 de gener i el 29 de març acollirà la celebració de 24 activitats amb projeccions de cinema i documentals, conferències, taules rodones i actuacions.

Quant a la reflexió sobre l’era digital i la seva incidència en la societat actual, el 29 de gener hi haurà una taula rodona sobre «Oficis en extinció: una mirada al futur del treball a Menorca», amb la participació de professionals de l’IES Pasqual Calbó i la Cambra de Comerç de Menorca; el 12 de març, el delegat territorial de la Fundació Bit a Menorca, Llorenç Cardona, parlarà sobre «Descobreix el Centre Bit Menorca: innovació i emprenedoria al teu abast»; i el 26 de març, es celebrarà una taula rodona sobre «Tecnologia amb ànima: la IA i mels reptes ètics del futur» amb Marisa Cruzado, fundadora i CEO d’IA+Igual, Santiago Barro, fundador i gerent de Binary Menorca, i Llorenç Huguet, director de la Unitat d’Innovació Tecnològica en Ciberseguretat de la UIB.

Altres activitats destacades són la tercera edició d’«Another Way Sant Lluís», en col·laboració amb Another Way Film Festival, amb la projecció de tres documentals el gener i febrer sobre el progrés sostenible; el Cicle de cinema participatiu i el cicle Rostres de la França contemporània; l’actuació de l’humorista català José Corbacho que el 7 de febrer presenta el monòleg «Ante todo mucha calma», en què convida l’espectador a riure de les situacions quotidianes amb un toc d’autocrítica i una visió irònica de la realitat; i l’estrena a Menorca el 22 de febrer de la nova peça de dansa «Kin (Cybil·la) y Episodi·i», a càrrec de la companyia mallorquina Baal.

La presència de la música en la primera temporada es concreta amb l’audició musical dels alumnes de l’EMEA (4 i 5 de febrer); el concert-xerrada «Les dones de Puccini» amb Marlén Coll i Maria Camps (8 de març), i el concert d’Eva Pons Trio (21 de març).

Tanca la programació la conferència de Joan Lluís Pretus sobre «Benet Mercadal Pons i l’estudi dels canvis del nivell de la mar de Menorca a través de les platges alçades, els fòssils i les coves» amb motiu del centenari del naixement d’aquest paleontòleg santlluïser i expert en el Quaternari de l’Illa.