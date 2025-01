La restauradora maonesa Judit Tur afronta la seva primera exposició en solitari, amb la presentació d’una trentena d’escultures fetes amb diferents materials a la Sala Espai d’art Xec Coll, de Ciutadella, que es podrà veure fins al pròxim dia 5 de febrer.

«Fusió. Cercant l’equilibri» és fruit d’una recerca de tècniques tradicionals que estan vinculades amb la feina de restauració de Judit Tur i que, per tant, són obres que ha elaborat amb diversos materials, com macramé, ganxet, paper maixé, pa d’or, estucat, paper artesà i l’innovador paper de llana que és en el darrer que l’autora està treballant a nivell de conservació. «És una recerca meva personal, hi ha allò bo i allò dolent en vivències i en feina, realment és una projecció de la meva vida. És una cosa que tenc molt guardada en el taller, una cosa molt privada. Després d’un parell d’anys molt dolents a nivell personal, les amistats em van dir mig de broma per què no ho exposava i que la gent ho veiés, i així ho he fet», assegura Tur.

Les diferents escultures que formen l’exposició són fruit d’un procés de creació de quasi vint anys, hi ha peces que comencen amb una tècnica i al llarg dels anys acaben amb una altra, segons apunta Tur. No són peces que es comencen i s’acaben en un any, per exemple una d’elles va tardar cinc anys fins que no va trobar les tècniques adequades per acabar la peça. «Hi ha peces que dormen en el taller, jo solec dir que tenc un calaix de peces adormides, i quan trop aquella tècnica que és adequada per acabar-la després la torn a agafar i l’acab. Són vint anys d’anar agafant peces i anar acabant i anar col·locant, hi ha una que feia dos anys que la vaig donar per acabada i en haver d’aprendre de fer el tema el procés de la llana, enguany l’he tornada a agafar i l’he acabada enguany. En el moment que jo les fix en les fundes de protecció és quan consider que estan acabades, però fins que duen els pedaços vol dir que encara hi faré feina», assenyala.

Col·lectives

Judit Tur ha participat en diferents exposicions col·lectives, mostrant les seves creacions que són el resultat d’anar ajuntant diferents peces per anar combinant diverses tècniques tradicionals i donar-les una nova lectura. La darrera col·lectiva en què ha participat ha estat a l’Espai Redossa, de Sant Lluís, en la qual s’han mostrat obres entorn de la llana.