Fins a setze integrants del Fotoclub f/Llum, de Ferreries, han participat en l’exposició anual que l’entitat sense ànim de lucre organitza cada any, coincidint amb la festivitat de Sant Antoni. Una mostra que enguany reuneix 54 instantànies de temàtiques molt diverses, però on Menorca i els seus paisatges esdevenen protagonistes principals.

És una exposició de temàtica lliure, on, com explica el president de l’entitat, Carlos Llopis, cada autor podia presentar un màxim de quatre fotografies. Amb aquestes premisses, la sala d’exposicions del Centre Sociocultural ha acollit un aplec d’imatges ben diverses, des de les barques que descansen inalterables a les pedreres de Robadones, que presenta Manuel Calvo, a les preses de platges com Sa Mesquida, captades per José Gregorio Pujol amb exposicions lentes per registrar el vaivé de la mar. O els cels nocturns i estrellats de Xavier Marquès o Rubén Díaz; el negre pur dels cavalls menorquins que retrata Katerina Pustoshnaia; l’art amb els instruments que Joan Carrés immortalitza del grup La Galatea, en una actuació al Teatre Principal; o les boires que cobreixen el camp de Menorca que enregistra Damià Coll. La fotografia de viatges també té presència a la mostra, per exemple, amb imatges dels canals de Venècia que testimonieja Isabel Llufriu.

Rubén Díaz ha captat la Via Làctia just damunt de la Naveta des Tudons.

José Gregorio juga amb la velocitat d’obturació per captar el vaivé de la mar.

Següent aturada

Amb la itinerància encara pendent de poder incorporar noves aturades, aquest pròxim cap de setmana el Fotoclub f/Llum té previst traslladar la mostra as Migjorn Gran. L’exposició es podrà veure des de divendres, a la sala que gestionen els Amics de l’Art des Migjorn, al local de l’antiga carnisseria, entre els carrers Major i Mirada del Toro. La inauguració està programada a les 20 hores i l’espai obrirà també dissabte i diumenge.

Damià Coll s’endinsa en les boirines que cobreixen el camp menorquí.

Isabel Llufriu mostra la nit als canals de Venècia.

Actualment, exposa Llopis, l’entitat fotogràfica compta amb una vuitantena d’associats, de Ferreries, però també d’altres municipis de l’Illa, com Ciutadella, Maó, Alaior o Es Castell.