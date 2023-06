La negociación a contrarreloj para articular un frente único a la izquierda del PSOE para las elecciones generales del 23 de julio incluye a Més per Menorca. El nuevo partido que acaba de registrar Yolanda Díaz como Movimiento Sumar se ha puesto en contacto con Més per Menorca, Més per Mallorca y Ara Eivissa para que se sumen al proyecto. Estos tres partidos venían trabajando en los últimos años para presentarse a los comicios generales con la marca Ara Més.