El PSM prometió hace cuatro año la peatonalización de la plaza del Born, ha faltado plazo para materializar el proyecto, que se ha puesto en marcha ya en precampaña electoral. Joana Gomila dijo que la fibra óptica llegaría al casco antiguo, pero parece que aún la esperan. Ara Maó propuso remunicipalizar el servicio de limpieza urbana, no ha cumplido. El PSOE planteó un carril bici entre Es Mercadal y Fornells, no hay ni proyecto, y la remodelación de la Esplanada de Maó, una propuesta no realizada pero en marcha. Més prometió dos centros de investigación de biología y de prehistoria en colaboración con la UIB, no se sabe nada de ellos.