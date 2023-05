Si hubo una palabra que se repitió con vehemencia en el debate electoral de Es Mercadal esa fue la de Fornells. La Sala Multifuncional acogió el jueves por la tarde el encuentro de Jesús Gomila (PSOE), Joan Palliser (Entesa) y Tóbal Pons (PP), los tres candidatos a la alcaldía de Es Mercadal, que, acompañados cada uno por otro de los integrantes de las diferentes candidaturas, dedicaron gran parte de sus intervenciones a poner en el punto de mira las controvertidas obras de reforma que se están llevando a cabo en el puerto de Fornells.

«Ports ha ignorado la voluntad de los vecinos, comerciantes y restauradores y de la propia Junta Local», criticó Palliser, «está maltratando al pueblo de Fornells», aseguró en el debate electoral organizado por la asociación de vecinos del municipio y moderado por el activista Gonçal Seguí. Pons, por su parte, se refirió a la controversia en torno a la construcción del edificio de Ports en primera línea del puerto de Fornells. «Se aprobó con los votos en contra del PP, la abstención de la Entesa y los votos a favor del PSOE», remarcó, al mismo tiempo que defendió que «este edificio no debería haberse construido».

En el alegato del PSOE, tomó partido la número tres de la candidatura, Lali Garriga, que acompañaba sobre el escenario al alcaldable Jesús Gomila. «Ports no ha ignorado totalmente a los vecinos», puntualizó. «Ha hecho cosas con las que no todos los vecinos están de acuerdo, pero ha hecho una reforma impresionante y una inversión nunca antes vista en Fornells», declaró, aunque reconoció que «hay un edificio que nadie quiere y unas molestias por unas obras públicas que se están alargando porque siempre sale algún problema».

Tóbal Pons, Carlos Rotger, Joan Pallser, Helena Vilchez, Lali Garriga y Jesús Gomila | Gemma Andreu

Sin salir de Fornells, el «monotema» del debate, como declaró Garriga, también hubo espacio para intercambiar opiniones sobre las polémicas casas de la calle Governador. «Si no se derriban, caerán por sí solas», avisó Tóbal Pons, que explicó que «se ha hecho el paseo detrás de las casas, pero están a punto de caer porque no han recibido mantenimiento». Recalcó, en este sentido, en que «nosotros no las queremos tirar, hay que rehabilitarlas para mejorar la imagen de la primera línea de mar».

A modo de réplica, Jesús Gomila afirmó que «en las últimas semanas se han hecho labores de mantenimiento y quizás falta una mano de pintura»; mientras que Joan Palliser insistió en el «mal estado» de las casas y en la necesidad de que «los diferentes grupos municipales nos juntemos, antes o después de las elecciones, y pidamos juntos que estas casas pasen a ser del municipio para que las podamos gestionar desde el Ayuntamiento». Un reclamo que «creo que llevamos en el programa los tres», expresó, y que se llevó el aplauso del público.

Terrenos para crear parkings

Las dificultades para encontrar aparcamiento en Es Mercadal y, especialmente, en los núcleos turísticos como el Arenal d’en Castell, también merecieron la atención de los tres candidatos. «Nuestro proyecto para el municipio pasa por iniciar un plan general de ordenación urbana que clarifique y encuentre soluciones a los problemas que hay de aparcamiento» entre otros, anunció Tóbal Pons, que estaba sobre el escenario junto al número tres de la candidatura del PP, Carlos Rotger. «En la parcela que hay en la zona de la Rotonda de la Apisonadora construiremos vivienda de protección oficial y aparcamientos subterráneos para pacificar el tránsito de Es Mercadal», afirmó Rotger.

Público asistente en el debate en la sala multifuncional | Gemma Andreu

Desde el PSOE, Jesús Gomila se comprometió a adquirir «dos terrenos, uno en la entrada de Fornells para usos de equipamiento público y otro en la entrada de Es Mercadal para destinarlo a la construcción de vivienda de protección oficial, nuevos aparcamientos y una zona verde». También explicó que «instaremos al Consell insular para que la Rotonda de la Apisonadora pase a estar en el centro de la general para mejorar el tráfico rodado y las entradas y salidas».

La gestión del tráfico fue, precisamente, otro punto de encuentro entre los alcaldables. La saturación de vehículos que cada año, especialmente durante la temporada turística, se repite en puntos estratégicos como la Vía Ronda llevó a los candidatos a proponer distintas ideas para solucionar el problema. «Mejorar la señalización y disponer de un autobús lanzadera que vaya a Cavalleria podría descongestionar Es Mercadal de coches», defendió la número dos de la candidatura de la Entesa, Helena Vilchez, que compartía escenario con el cabeza de lista de la agrupación de electores, Joan Palliser. «Las señales ya se ponen», le rebatió Jesús Gomila, que optó por proponer «un acuerdo con la Policía Local, la Guardia Civil y Protección Civil para redirigir a los conductores allí donde necesiten ir».

Con relación a la densidad de vehículos y el colapso circulatorio que se intensifica los días de mercado surgió un debate en torno a la posibilidad de instaurar una restricción horaria a los vehículos en la zona del Carrer Nou y Carrer d’Enmig. Las tres candidaturas a la alcaldía de Es Mercadal coincidieron en que hay que reunirse con los vecinos y comerciantes de la vía para alcanzar un acuerdo. «Nosotros proponemos cerrar a partir de las 13 horas, del mismo modo que en el Cós de Sant Lluís, porque un pueblo en el que se prioriza la peatonalización es más dinámico y la gente pasea más», defendió desde el PP, Tóbal Pons.

«Tenemos claro que tiene que estar abierto porque es la principal vena comercial de Es Mercadal, a no ser que haya un acuerdo y se determine cerrarlo en horas puntuales, como las 20 o las 21 horas para el disfrute de los peatones», explicó el candidato del PSOE, Jesús Gomila. Por su parte, la número dos de la Entesa, Helena Vilchez, insistió en que «debe haber consenso social» y que «tendría que dejarse abierto y, como mínimo en julio y agosto, cerrarse a las 20 o las 21 horas para que sea peatonal y la gente disfrute de paseos en horas de menos calor, que es lo que ya se está haciendo en el Carrer Major de Fornells».