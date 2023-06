El PP abre negociaciones con Vox para que Prohens sea presidenta con su abstención

«No hay otra opción que un Govern en solitario». Es la respuesta de la candidata del PP, Marga Prohens, tras las reuniones mantenidas este lunes con representantes de los distintos partidos. Al término del encuentro, Prohens ha hecho valer los resultados del PP «y eso nos interpela a asumir la responsabilidad de formar Govern en solitario y estable. «Queremos un Govern en solitario del PP, pero también buscaremos estabilidad, no solo para la investidura, sino para toda la legislatura», ha informado. «La gente ha votado cambio», ha enfatizado.

Prohens ha insistido en que la presencia de Vox en el Govern está descartada «por los ciudadanos». «Los votos nos han dado la responsabilidad de conformar un Govern en solitario», ha insistido. La candidata ha señalado que ahora se abre la fase de establecer una serie de «negociaciones y conversaciones» en el ámbito «normal» con todos los partidos.

No será una negociación conjunta de todas las instituciones en las que PP y Vox suman. Prohens ha señalado que, de la misma forma que la dirección nacional del partido le ha dado vía libre para negociar acuerdos con el resto de formaciones, también ella ha dado autonomía a los líderes de los municipios y de los consells para que lleguen a acuerdos por su cuenta.

Ha asegurado que ha pedido la abstención a todos los partidos «por obligación» porque no hay una mayoría alternativa a la del PP porque suma más votos que la izquierda. Prohens ha dicho que ha expuesto a los partidos «un programa que ha obtenido el 36 % de los votos». «Es el contrato que firmé durante la campaña electoral y es el valor de mi palabra y de la palabra del PP», ha dicho.

Prohens ha destacado que todas las fuerzas políticas han aceptado que el PP debe liderar el Govern y ha destacado que hay puntos de acuerdo con algunas formaciones «y por aquí trabajaremos». En cualquier caso, ha lamentado que el PSIB «esté instalado en el no». «Ya se ha puesto el traje de la oposición a todo y, sobre todo, de campaña nacional y no de lo que está pasando en Baleares», ha lamentado la candidata.

«Aquí se tiene que hablar de los problemas de los ciudadanos de Baleares», ha dicho. Ha recordado que se está constituyendo un Govern y un Parlament y es «lo suficientemente importante» como para que todos los partidos de Baleares «se quiten el traje de precampaña con el que ha venido el PSIB».

La candidata ha explicado que las líneas básicas para llegar a un acuerdo de investidura son la bajada de impuestos, con la supresión del impuesto de sucesiones en los primeros cien días de legislatura; también ha anunciado una auditoria en sanidad para saber por qué invirtiendo «más presupuesto que nunca» las listas de espera son las peores de España, y también pondrá sobre la mesa vivienda, con un decreto de emergencia consensuado con el sector «y hablado con todas las formaciones políticas».

Prohens no ha querido hablar de cargos, ni siquiera de la posible cesión de la presidencia del Parlament, y ha dicho que no se ha hablado de este asunto con las demás fuerzas políticas. «Los ciudadanos han pedido favorecer una investidura del PP y los ciudadanos no entenderían cualquier otra cosa con el 36 % de los votos y 26 diputados», ha reiterado.